Il latte Esselunga ritirato momentaneamente dal commercio apparteneva a tre lotti differenti. È stato segnalato un odore sgradevole che proveniva proprio dalle confezioni dell’alimento che sono stato messe sotto osservazione. Scopriamo tutti i dettagli e cosa fare nel caso in cui si ha in casa il latte appartenente ai lotti richiamati.

Latte Esselunga ritirato: tutti i lotti degli alimenti tolti degli scaffali

I consumatori e clienti dell’Esselunga sono stati preventivamente avvisati dopo che la catena di supermercati ha volontariamente richiamato dal commercio alcuni lotti di latte a causa di un’anomalia olfattiva che ha reso necessari dei controlli specifici. Non si tratta di un solo lotto e di un solo prodotto, ma di tre lotti: i primi due appartenenti alla stesso marca ma con caratteristiche differenti e l’ultimo appartenente ad una marca diversa. Quanto segue sono i prodotti ritirati:

Latte fresco pastorizzato intero di alta qualità a marchio Esselunga (lotto e data di scadenza coincidono: 9/05/2024. Venduto in bottiglie in Pet da 500 ml e da 1 l);

Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato a marchio Esselunga (lotto e data di scadenza coincidono: 9/05/2024. Venduto in bottiglie in Pet da 500 ml e da 1 l);

Pavilat Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato (lotto e data di scadenza coincidono: 9/05/2024. Venduto in bottiglie in Pet da 500 ml e da 1 l).

Chi ha prodotto il latte ritirato dal commercio

Sebbene abbiano due nomi diversi, sembra che entrambi gli alimenti siano prodotti da Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola. La sede dello stabilimento è sita in via Dei Mille 13/17, a Soresina, in provincia di Cremona. Il marchio di identificazione è il seguente: IT 03 171 CE.

Cosa fare se è stato acquistato un prodotto appartenente ad uno dei lotti ritirato

Qualora si abbia già nel frigorifero e nella dispensa di casa una confezione o più del latte appartenente ai lotti sospetti non bisogna andare nel panico. La prima cosa da fare è controllare se il prodotto appartiene a quel lotto. In caso negativo si più tranquillamente consumare l’alimento; in caso positivo, invece, sarebbe opportuno non consumarlo. Il richiamo, va ricordato, è stato fatto in via precauzionale quindi è probabile che non vi sia nulla di anomalo nel prodotto e che si possa anche consumare senza conseguenze.

