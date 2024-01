Legumi in scatola, questi sono i migliori da acquistare al supermercato: ecco perché

La mancanza di tempo ci spinge ad acquistare prodotti già confezionati o già precotti, come ad esempio i legumi in scatola.

In realtà, non è l’unico motivo, dal momento che per cuocere ceci e fagioli occorrono ore ai fornelli e questo rappresenta un dispendio energetico non indifferente.

Purtroppo, come è noto, i legumi in scatola contengono sale e altri possibili additivi. Come orientarsi allora nella scelta di quelli migliori?

Perché si sciacquano i legumi in scatola

Rispondiamo subito al dubbio principale: l'acqua dei legumi deve finire in pentola?

No. Solitamente si aggiunge sale al liquido di governo dei legumi, proprio perché permette una più lunga conservazione del prodotto. Il minimo che si possa fare dunque è sciacquarli sotto l’acqua corrente, in maniera tale da buttare via quel liquido ed eliminare il sale in eccesso.

Inoltre, il vetro sarebbe sempre da preferire alle scatole di latta, per diverse ragioni. Infatti, e per questo motivo è bene leggere le etichette, i legumi già cotti vengono addizionati a volte con acido citrico e ascorbico che di per sé non sono nocivi ma possono diventarlo se messi in contatto con plastica o latta.

Purtroppo, oltre a queste sostanza, si può trovare anche dello zucchero in aggiunta ai legumi in scatola. Solitamente si tratta dei piselli, motivo per cui sarebbe meglio evitarli precotti e acquistarli invece solo surgelati, dal momento che, in questo caso, nessuna sostanza viene aggiunta.

Per quanto riguarda le lenticchie, si potrebbe evitare senza dubbio di ricorrere a quelle già precotte, dal momento che sono pronte il 20-25 minuti appena, a differenza di ceci e fagioli che richiedono cotture più prolungate.

Legumi in scatola, quali sono i migliori al supermercato

Come già precisato, nel caso si opti per l’acquisto di ceci e legumi in scatola, l’opzione del barattolo di vetro sarebbe in ogni caso da preferire.

I legumi già cotti rappresentano un’ottima fonte proteica vegetale e sono tante le persone che ricorrono a questo alimento per preparare ricette di vario genere, per il pranzo e la cena, perché tra l’altro si tratta di prodotti molto economici.

Proprio per questo motivo dunque è bene spendere qualcosa in più per garantirsi prodotti di qualità.

Il problema principale che riguarda i legumi in scatola presenti nei nostri supermercati è che non sono di provenienza italiana.

Nel nostro Paese, i controlli e i metodi di produzione seguono standard molto elevati, cosa che invece non accade in Cina ad esempio, in Turchia o in Messico.

Il primo passo, per acquistare i migliori legumi in scatola al supermercato, è leggere sempre l’etichetta.

Attenzione perché spesso alcune diciture possono risultare fuorvianti. Si pensi ai fagioli bianchi “di Spagna”, in realtà una varietà di questi legumi ma che possono arrivare anche da agricolture estere (e affatto sicure per la salute) come quella cinese.

Ovviamente i prodotti provenienti da agricoltura biologica, per quanto più costosi, sarebbero da preferire. Ma anche in questo caso non bisogna fidarsi a occhi chiusi. L’importante è leggere sempre l’etichetta, preferendo prodotti provenienti da agricoltura biologica italiana o UE, facendo attenzione invece a quella extra UE.

Quali sono i legumi più sani

In realtà i legumi presentano tutti apprezzabili benefici per l’organismo umano.

Tra l’altro le varietà a disposizione sono numerose e questo ci permette di portare in tavola un prodotto sempre diverso e tante ricette sfiziose, per accontentare anche i più piccoli.

Basti pensare a fagioli, ceci, lenticchie, soia, piselli e fave ma anche a quelli meno conosciuti come cicerchie, lupini e carrube.

Le lenticchie rappresentano un’ottima fonte di antiossidanti mentre le varietà più numerose sono senza dunque quelle dei fagioli, da sempre molto apprezzati, soprattutto in abbinamento ai cereali, perché considerati altamente proteici, una vera e propria “carne” dei poveri.

Le ricette oggigiorno a disposizione vanno ben oltre la “semplice” pasta o riso abbinati ai legumi.

Ecco qualche idea sfiziosa per far sì di mangiare più volte i legumi durante la settimana.

Legumi in scatola: ricette

Basti pensare che sempre più persone scelgono di seguire un regime alimentare vegano o vegetariano, motivo per cui si fa a gara per trovare sempre nuove e gustose idee in cucina.

Ad esempio, i ceci si prestano molto bene alla preparazione di polpette o hamburger vegetariani.

I fagioli sono appetitosi in insalata, potendo tra l’altro mixare tra loro sia i cannellini che i borlotti o quelli rossi. Con l’aggiunta di sedano, carota, olive e avocado sono perfetti per un pranzo veloce o a cena.

Scopri tutti i rimedi più efficaci per contrastare il gonfiore causato dai legumi.