Perché a Capodanno si mangiano le lenticchie? Significato e origini di questa tradizione

In ogni parte del nostro Paese, da nord a sud, è tradizione mangiare le lenticchie la sera di Capodanno. In ogni casa italiana, infatti, durante il classico Cenone di San Silvestro non può mancare una pentola piena di lenticchie augurali. Si tratta di una tradizione che viene riproposta anche da ristoranti, catering e servizi simili a chiunque decida di passare il Capodanno fuori casa.

È uno dei riti di Capodanno più amati, perché si pensa che mangiarle possa garantire un nuovo anno fortunato e pieno di ricchezza dal punto di vista economico.

Ma perché mangiare lenticchie a Capodanno è un’usanza così diffusa? Ripercorriamo insieme le tappe e, soprattutto, le origini di questa curiosa consuetudine.

Lenticchie a Capodanno, ecco cosa simboleggiano

Per cercare di scoprire le origini delle lenticchie a Capodanno, perché è quasi d’obbligo mangiarle e da cosa deriva questa curiosa usanza, dobbiamo rifarci alla forma di questo legume.

Le lenticchie sono infatti notoriamente rotonde, con un appiattimento laterale: una forma molto particolare, che ricorda tantissimo quella delle monete. Anche il nome del legume, che deriva dalla parola “lente”, rimanda a questa particolare sagoma.

Per tale ragione, si è diffusa la credenza popolare che mangiare lenticchie nella notte a cavallo tra la fine del vecchio anno e l’inizio di quello nuovo possa apportare un beneficio di tipo economico.

Ma c’è anche di più. Come sappiamo bene, le lenticchie durante la cottura aumentano il proprio volume. Ed è quest’altra particolare caratteristica che, secondo la tradizione popolare, le renderebbe perfette per augurarsi un accrescimento delle ricchezze.

Il legume, simbolo di denaro per la forma che possiede, cresce in volume e, dunque, può essere di buon auspicio come simbolo di crescita della ricchezza per il nuovo anno.

Perché si mangiano lenticchie a Capodanno? Origini storiche

L’usanza che prevede di mangiare lenticchie a Capodanno, perché questo legume sarebbe in grado di portare benessere economico, è molto antica.

Sembrerebbe derivare dagli Antichi Romani. All’epoca, infatti, si usava regalare una piccola borsetta, chiamata “scarsella”, piena di lenticchie. La scarsella era la borsa deputata a conservare le monete (una sorta di nostro attuale borsellino) e, dunque, regalarla piena di lenticchie significava augurare ricchezza al destinatario del dono.

Ritroviamo inoltre le lenticchie anche nell’ebraismo e nell’Antico Testamento, a testimonianza del fatto che, fin dall’antichità, questo piccolo legume (che tra l’altro ha tantissime proprietà benefiche) era già associato al benessere.

Molto probabilmente, già nell’antichità si conoscevano i benefici che la lenticchia è in grado di apportare alla salute dell’uomo. Infatti, è fonte di numerose vitamine, minerali come magnesio e potassio.

Grazie all’alto quantitativo di questi nutrienti, le lenticchie diventano un alimento molto utile in caso di affaticamento, denutrizione o anemia.

Questo legume è addirittura in grado di apportare una quantità di ferro maggiore rispetto alla carne. È inoltre un’apprezzatissima fonte di fibre, aiutando così l’uomo ad aumentare il senso di sazietà e facilitare il transito intestinale.

Non solo lenticchie a Capodanno: ecco perché si accompagnano con il cotechino

Ora che abbiamo scoperto perché si mangiano le lenticchie a Capodanno e perché questo piccolo legume è associato alla ricchezza, concludiamo analizzando un secondo ingrediente che, da tradizione, viene servito insieme alle lenticchie.

Stiamo parlando del cotechino, che la notte di Capodanno viene servito proprio insieme a questi legumi come una sorta di rito che può assicurare fortuna. Così come le lenticchie sono associate al denaro ed al benessere economico, anche il cotechino ha una valenza augurale. Per questa ragione viene servito insieme alle lenticchie.

Il cotechino, infatti, è un insaccato, ma non un salume qualsiasi. È composto da carne di maiale, notoriamente molto grassa e viene quindi associato all’abbondanza, macinata con sale, spezie e vino.

Come nel caso delle lenticchie, anche l’usanza del cotechino durante il cenone di San Silvestro ha origini antiche. La tradizione contadina, infatti, prevedeva di macellare il maiale nel giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre.

Per l’occasione, venivano preparati salumi e insaccati che, grazie alla stagionatura, potevano essere conservati anche per mesi. In particolare, il cotechino, così come lo zampone, aveva una durata minore. Inoltre, venendo considerato alimento molto prelibato, era riservato ai giorni di festa, come Natale e Capodanno.

