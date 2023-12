Perché esiste sempre lo spazio per il dolce? La risposta della scienza

Come recita un famoso detto, "Il dolce non va nello stomaco, ma arriva dritto al cuore": e in effetti esiste sempre lo spazio per il dolce, e la ragione è stata svelata dalla scienza. Quante volte dopo un pasto pesante e completo, non abbiamo voluto rinunciare al dessert? Spesso, probabilmente.

Se anche a te capita di desiderare un dolcetto a fine pasto, sappi che esiste una ragione scientifica per cui c'è sempre uno spazio per il dolce: scopriamola insieme.

Esiste sempre lo spazio per il dolce, lo conferma la scienza

Alcuni la chiamano ingordigia, altri mancanza di affetto, ma nessuno può resistere alla voglia di dolce a fine pasto e nonostante la sazietà, esiste sempre uno spazio per concludere con il dessert.

Se anche tu rientri nella categoria di coloro che non rinunciano al dolce nemmeno se sono a dieta o dopo aver consumato un pranzo abbondante, devi sapere che c'è una ragione scientifica dietro a questa voglia.

A indagare sulla questione è stato uno studio condotto da Russel Keast, professore di scienze sensoriali e dell’alimentazione e direttore del Center for Advanced Sensory Science della Deakin University.

Il fenomeno di cui stiamo parlando - secondo cui esiste sempre uno spazio per il dolce nonostante la sazietà - è stato definito “Stomaco da dessert” o “sazietà sensoriale specifica”.

Ma perché non possiamo rinunciare al dessert a fine pasto, o meglio abbiamo sempre uno spazio per il dolce?

Perché esiste sempre lo spazio per il dolce?

Come hanno spiegato gli esperti, sono tantissime le persone che trovano sempre uno spazio per il dolce a fine pasto, nonostante abbiamo mangiato a sazietà e siano effettivamente pieni.

È un fenomeno noto come sazietà sensoriale specifica. (...) I nostri sensi ci dicono che non vogliamo più mangiare di quel cibo specifico. In altre parole, siamo pieni.

Ma nonostante questa sazietà, esiste sempre uno spazio per il dolce:

Quando poi presenti un dessert, una nuova esperienza di gusto, un profilo diverso da quello con cui siamo annoiati, il dolce può risultare attraente. Niente più noia con il cibo precedente. Così l’attesa crea appetito.

Nel momento del dessert, quindi, veniamo immersi in un'esperienza di gusto completamente nuova e diversa dalla precedente e i nostri sensi vengono attirati da questa nuova esperienza, assolutamente piacevole.

Per questo motivo, concludono gli esperti, per il dolce c'è sempre uno spazio, anche a fine pasto. Da qui deriva il fenomeno da "stomaco da dessert".

Dolce a fine pasto, ecco perché lo desideriamo sempre

Esiste invece un motivo scientifico per cui desideriamo sempre il docle a fine pasto? Come abbiamo visto, nonostante la sazietà molte persone non rinunciano al dessert e questo è legato ad alcuni meccanismo a livello cerebrale.

Infatti, il nostro cervello riconosce la differenza tra il dolce e le portate precedenti, arrivando a separare il senso di sazietà e di piacere: mentre il cibo precedente ci ha saziato e in qualche modo annoiato, la nuova esperienza di gusto ci attrae e ci spinge a mangiare ancora.

Non solo: diversi studi scientifici hanno dimostrato che il dessert può dare alle persone un conforto in senso psicologico (non a caso, il dolce è inserito tra i cibi che aumentano la serotonina), portando piacere a chi lo consuma e quindi provocando sensazioni positive e decisamente felici.