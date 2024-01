Mangiare alghe fa davvero bene? I dubbi non mancano: ecco la verità che devi conoscere

Appartengono alla cucina orientale ma oggi le troviamo ovunque. Mangiare alghe fa bene o no? Ecco qualche informazione utile per fugare eventuali dubbi.

La maggior parte delle persone ha iniziato a porsi qualche domanda sui benefici di questo alimento, acquistando sushi.

Ma mangiare alghe fa bene?

Infatti, si tratta di un cibo non utilizzato nella gastronomia occidentale ma che in Paesi come il Giappone, e in via generale nella cultura orientale, è molto diffuso.

Ecco allora qualche informazione utile per fugare eventuali dubbi sulle alghe e le loro proprietà benefiche.

A cosa fanno bene le alghe

Ebbene, oggigiorno gli esperti del settore considerano l’alga un vero e proprio superfood ovvero prodotti alimentari considerati eccezionali per via dell’alta densità di nutrienti che contengono.

Ecco allora che l’alga rappresenta un vero e proprio concentrato di proteine, fibre e polifenoli che apportano vantaggi di spicco sulla salute umana.

Stando a uno studio condotto sotto la supervisione di Jeffrey Pearson, professore di fisiologia molecolare dell’Università di Newcastle nel Regno Unito, addirittura l’alginato ovvero l’estratto di alghe aiuterebbe a combattere sovrappeso e obesità. Questo perché si tratta di sostanza in grado di inibire la lipasi, responsabile del fatto che l’organismo digerisce e quindi assimila i grassi.

Si riuscirebbe a ridurre il grasso digerito dalla dieta fino anche al 75%.

Ma non è tutto. Mangiare alghe fa bene perché riduce il rischio di malattie cardiache, diabete, di alcune forme tumorali e aiuterebbe anche a ridurre la pressione sanguigna. Inoltre, la presenza di iodio è un toccasana per la corretta funzionalità della tiroide.

Perché le alghe sono ricche di nutrienti

Alcuni cibi, come già accennato, si considerano veri e propri super alimenti, dal momento che risultano particolarmente ricchi di sostanze nutrienti, tra l’altro differenti tra loro.

Proprio questo mix fa sì che i superfood siano così preziosi per la salute dell’uomo. Nel caso delle alghe, è apprezzabile la presenza di proteine, di aminoacidi essenziali ma anche di lipidi, tra l’altro sia con acidi grassi mono che polinsaturi.

Proprio questi sono di aiuto nel mantenere sotto controllo i trigliceridi, il colesterolo e nella formazione delle guaine mieliniche.

Le alghe contengono però anche altri tipi di sostanza come lo iodio e l’arsenico. Ebbene sì, tra l’altro con contrazioni più o meno massicce, a seconda delle acque in cui vengono coltivate. Attenzione però, perché nel momento in cui parliamo di alghe commestibili, si tratta di alghe destinate a un uso alimentare da parte dell’uomo e quindi chiaramente controllate e testate.

Tra l’altro, l’arsenico assunto in minime quantità è normalmente eliminato dal nostro organismo tramite le urine.

Per quanto riguarda invece lo iodio, è risaputo che le alghe ne sono ricche. La grande abbondanza di questo minerale presente nelle alghe, potrebbe generare addirittura un eccesso di iodio nell’organismo, pur mangiando minime quantità, portando a effetti collaterali importanti quali nausea e anche vomito (oltre ad alterazioni delle funzioni della tiroide).

Ecco i sintomi dei più comuni problemi alla tiroide.

Ma come ha messo in evidenza Ingrid Undeland, professoressa di scienze dell’alimentazione e della nutrizione alla Chalmers University of Technology di Göteborg, in Svezia ,questo è vero nell’alga tal quale.

Il tipo di lavorazione a cui vengono sottoposte però, per portarle in tavola, come ad esempio lavaggio, sbollentatura, bollitura, ammollo, essiccazione e fermentazione vanno inevitabilmente a ridurre tale concentrazione.

Come si possono mangiare le alghe

Tra le persone che sperimentano nuove frontiere per la propria alimentazione oppure per chi segue particolari regimi dietetici (vegetariani, vegani…), le alghe e le relative proprietà nutrizionali sono molto note.

Probabilmente, la maggior parte di noi ha mangiato alghe nel momento in cui ha acquistato del sushi, tipica preparazione giapponese a base di riso e pesce, tra l'altro anche molto cara.

Scopri quanto si spende per il sushi più costoso in Italia.

Ma in molti comprano le alghe (si trovano facilmente nei negozi online, come la famosa spirulina ad esempio) per insaporire quotidianamente i propri piatti.

Ad esempio, sono ottime se utilizzate per insaporire risotti oppure zuppe e minestre. Le alghe si mangiano anche in insalata ma in realtà, soprattutto nel caso di alghe in polvere essiccate, è possibile aggiungerle anche a semplici piatti di pasta (magari a base di pesce) o perfino nei dolci.

L’importante però è chiedere sempre il parere del proprio medico di fiducia. La dose giornaliera consigliata per chi mangia alghe non dovrebbe eccedere i 2-4 grammi e molto dipende anche dal tipo di alga che si predilige.

Una visita dal nutrizionista inoltre è utile nel caso il consumo di alga debba inserirsi nel regime alimentare di una persona che soffre di particolari disturbi o patologie o per la quale potrebbero esserci altre contrindicazioni.