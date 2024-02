Mangiare senza sale fa bene alla salute? Ecco la sconcertante verità che non ti aspetti

Nell'era in cui la consapevolezza sulla salute e il benessere raggiunge vette sempre più alte, emergono domande cruciali sul nostro stile di vita e le abitudini alimentari. Uno degli interrogativi più dibattuti riguarda il consumo di sale e il suo impatto sulla nostra salute. Mangiare senza sale fa male o fa bene alla salute?

Si tratta di una domanda che in molti si pongono. Una domanda che, tra l’altro, ha attirato l’attenzione non solo dei salutisti, ma anche degli esperti.

In un'epoca in cui il sale è praticamente onnipresente nella nostra dieta quotidiana, svelare la verità dietro questo interrogativo potrebbe rivelarsi sconcertante e, forse, controintuitivo.

Per queste ragioni, oggi cercheremo di scoprire insieme se mangiare senza sale fa male o bene. Analizzeremo, in particolare, i risultati di una recente ricerca, per far luce sulla relazione tra il consumo di sale e la salute.

Mangiare senza sale fa male o fa bene? I risultati dello studio

Sul fatto che un eccesso di sale sia dannoso per la salute non vi sono dubbi. Anche l’OMS è concorde nel ribadire che, oggigiorni, consumiamo quantitativi eccessivi di sale. Spesso, molti di noi superano la dose giornaliera raccomandata dalle linee guida.

Si raccomanda, di base, di non superare i 5 grammi al giorno. Eppure, anche a causa del consumo di insaccati, formaggi e cibi in scatola, questa dose è ampiamente superata dalla maggior parte di noi.

Il che comporta dei rischi per la salute: l’abuso di sale, in casi gravi, può anche condurre alla morte.

Tuttavia, mangiare senza sale fa male: è questo che ha concluso uno studio.

Ci riferiamo all’indagine compiuta dalla McMaster University dell'Ontario e dal Population Health Research Institute e Hamilton Health Sciences. La ricerca ha infatti permesso di scoprire che, eliminando totalmente il sale, o riducendolo eccessivamente, dalla nostra dieta, si registra un aumento di diversi ormoni.

Aumento che è tutt’altro che salutare, dato che si tratta, secondo lo studio, di ormoni in grado di aumentare il rischio di patologie a carico del sistema cardiovascolare.

Delle patologie che, com’è noto, rappresentano una causa di morte significativa.

Ecco perché mangiare senza sale fa male

Ogni eccesso deve quindi essere evitato: così come eccedere può causare problemi di salute, anche mangiare senza sale fa male.

Una dieta estremamente povera di sale è tanto pericolosa quanto un regime alimentare che apporta un quantitativo quotidiano di sale eccessivo.

Questo perché anche il sale è prezioso per la nostra salute. Innanzitutto è fonte di sodio, il quale ci permette il corretto funzionamento del sistema nervoso. È proprio grazie al sodio, infatti, che si realizzano gli impulsi nervosi.

Inoltre, il sodio contenuto nel sale ci permette di equilibrare il quantitativo di liquidi all’interno del corpo.

C’è poi da considerare il fatto che mangiare senza sale fa male perché la carenza di sale può causare aumento del colesterolo. E, secondo gli esperti, ridurre eccessivamente l’apporto di sale potrebbe comportare anche resistenza all’insulina, oltre che patologie correlate ad essa, quali il diabete.

Attenzione agli eccessi

Quanto detto fino ad ora, però, non ci autorizza ovviamente ad abusare del sale nella nostra alimentazione quotidiana.

Così come mangiare senza sale fa male, anche l’abuso e gli eccessi, chiaramente, possono causare problemi di salute anche gravi.

Gli eccessi di sale comportano innanzitutto ipertensione e rischio aumentato per lo sviluppo di patologie cardiache e vascolari.

Inoltre, chi consuma molto sale ha più probabilità di soffrire di osteoporosi, perché l’eccesso di sodio può causare alterata assimilazione del calcio, necessario per la salute delle ossa.

Infine, chi abusa di sale generalmente soffre di ritenzione idrica, con conseguente accumulo anormale di liquidi corporei. L’ideale per mantenersi in salute, dunque, è evitare gli eccessi, ma anche le carenze di sale.

