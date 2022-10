Definita “di principi e di popolo” durante il dominio dei Gonzaga, la cucina mantovana è ricca di storia e cultura. Un connubio perfetto tra piatti laboriosi e tradizione, che hanno lasciato un’impronta consistente nella gastronomia italiana. Vediamo quindi quelli che sono i piatti della cucina mantovana da non perdere per gustare appieno i sapori e i prodotti di questa terra lombarda.

Cosa mangiare a Mantova: l'antipasto della tradizione

Iniziamo il nostro menù degustazione con un classico antipasto della cucina mantovana a base di salumi locali come salame mantovano (con o senza aglio fresco), coppa, pancetta e gras pìstà, lardo di maiale tritato al coltello, con prezzemolo e aglio. Tutti accompagnati dalle tipiche focacce mantovane: la chisœlina, una focaccina croccante e salata o il tirót, un altro tipo di focaccia mantovana con cipolle. Anche lo gnocco fritto viene servito in accompagnamento con i salumi, sebbene affondi le sue origini in provincia di Modena, Reggio Emilia e Bologna.

Primi piatti da mangiare a Mantova

Il menù regionale prosegue con i primi piatti della tradizione mantovana. Non possiamo far altro che iniziare l’elenco con gli agnolini, da non confondere con agnolotti o tortellini. Gli agnolini (in dialetto anche “agnulìn“ o “agnulì“) sono la tipica pasta all’uovo ripiena di carne. Le sue origini risalgono al 1662 nel libro L'arte di ben cucinare di Bartolomeo Stefani, cuoco alla corte dei Gonzaga. Vengono serviti generalmente durante occasioni portanti o durante le festività e si consumano in brodo, nella stessa acqua di cottura della carne di gallina, serviti con abbondante formaggio Parmigiano Reggiano o Grana Padano.

Se invece siete più per un piatto asciutto, allora dovete assaggiare i tortelli di zucca, tipicità di origine rinascimentale dalla forma rettangolare. A differenza dei tortellini che prevedono un ripieno di carne, i tortelli di zucca dono un piatto contadino più umile e tipico della cena della Vigilia di Natale. Tra Mantova, Piadena, fino a Ostiano, la sfoglia prevede un ripieno di polpa di zucca, mostarda di mele, grana e noce moscata, mentre il condimento è a base di salsa di pomodoro, preparato con burro, cipolla dolce e Grana grattugiato.

Al contempo, tra Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Casalmaggiore, Cremona e Crema, i tortellli di zucca sono ripieni di polpa di zucca, mostarda di mele, amaretti e noce moscata e vengono conditi con burro fuso e Grana.

Un altro piatto da provare è il riso alla pilota o alla pilotta affonda le sue origini nella provincia virgiliana, alla sinistra del Mincio. Si tratta di un risotto condito con salamella di maiale, burro e formaggio grana. Il nome deriva dall’operaio che azionava la pila, l’antenata dell’attuale riseria, una sorta di mortaio, con vasche in pietra e pistoni in legno, utilizzata per pulire il risone.

I secondi piatti tipici imperdibili

Lo stracotto d’asino è un must della tradizione mantovana e appartiene alla famiglia degli stufati. In origine, veniva utilizzata la carne d’asino ma oggigiorno la carne viene generalmente sostituita con quella di manzo. Come indicato dal nome, si tratta di una preparazione piuttosto laboriosa. La prima fase di preparazione, consiste nella marinatura di 12-14 ore, dove la carne viene immersa con gli aromi nel vino Lambrusco. Dopodiché si inizia la cottura a fuoco lento per 3-4 ore, tempo necessario per ottenere la tipica carne tenera e sfilacciata dello stracotto. Generalmente il piatto viene accompagnato da polenta gialla fresca e morbida o grigliata.

Un altro piatto da mangiare a Mantova è il bollito misto a base di carne di manzo, pollo, gallina, maiale e cotechino, precedentemente lessati in acqua bollente. Una volta cotti, secondo tradizione, il bollito misto viene accompagnato da salsa verde, contorni di verdure e dall’immancabile mostarda mantovana, la quale trova le sue origini fin dai tempi degli antichi romani. Quest’ultima, come confermato dai testi della marchesa di Mantova Isabella d’Este, otterrà lustro a partire dal 1300. Il sapore della mostarda deciso, pungente e piccante, è conferito dal condimento a base di zucchero (tradizionalmente veniva usato il mosto di vino), miele e farina di semi di senape.

Se invece non siete amanti della carne e preferite il pesce, grazie alla sua terra circondata da fiumi e laghi, allora il luccio in salsa alla Mantovana fa al caso vostro. Si tratta di una ricetta piuttosto antica e spesso accompagnata da fette di polenta abbrustolite. Il luccio viene bollito e poi insaporito con una salsa a base di capperi, vino e verdure.

I dolci tipici della tradizione mantovana: un peccato di gola da concedersi almeno una volta

Infine, per concludere il nostro menù, non potevamo far altro che proporvi i dolci tipici della cucina mantovana: dai prodotti da forno, alla pasticceria ai dolci più semplici preparati durante le occasioni speciali. Iniziamo dall’unica e inimitabile torta sbrisolona, il classico dolce da forno della pasticceria mantovana, dalla consistenza friabile a base di mandorle. La sua preparazione prevede un impasto a base di farina bianca, gialla e zucchero, a cui vengono aggiunte mandorle, burro, uova, lievito (e marsala). Le sue origini risalgono a prima del Seicento, mentre il nome deriva dal termine dialettale “brise”, che significa “briciole”. Infatti, la torta viene composta da briciole più o meno grandi e nel momento di servirla, non viene tagliata bensì spezzettata rigorosamente con le mani. Per gustarla al meglio, i mantovani preferiscono consumarla con una crema di mascarpone o qualche cucchiaiata di zabaione caldo. Nelle trattorie, viene solitamente servita con un bicchiere di grappa, favorendo così il contrasto con la dolcezza.

Tra gli altri dolci della tradizione ricordiamo l’Anello di Monaco, un dolce piuttosto complesso da preparare, consumato generalmente durante il periodo natalizio. Si tratta di una sorta di ciambellone, farcito con nocciole, mandorle tostate, zucchero, Marsala e decorato in superficie da una spessa glassa bianca a base di zucchero. Le sue origini risalgono a fine Settecento, quando il pasticcere svizzero Samson Putcher, prese dimora a Mantova avviando la sua bottega dove produceva dolci legati alla scuola dolciaria svizzera e mitteleuropea. Tra le sue creazioni, ricordiamo in particolare, il Gateau Helvetia, i Krapfen, la Sachertorte e il Kugelhupf. Ed è proprio da quest’ultimo che ha origine l’Anello di Monaco, accompagnato con un bicchiere di Passito Bianco o Rosso.

La Torta Helvetia o Elvezia, è un altro goloso dolce mantovano. In questo caso si tratta di una stratificazione di dischi di pasta, mandorle tritate, albumi montati a neve, crema di burro e zabaione, preparazione per la quale i mantovani rivendicano la paternità. Anche questo dolce è stato ideato dallo svizzero Samson Putcher ed il nome è un chiaro riferimento alla nazione.

Se terminato il tour gastronomico nel mantovano avete in programma di proseguire lombardo, allora non perdetevi i piatti tipici da gustare a Milano tra risotto allo zafferano, ossobuco e costolette.