L'uovo di Pasqua targato Mare Fuori: svelato il prezzo della novità Bauli

Dopo l'arrivo delle penne firmate Mare Fuori, arriva sul mercato anche un uovo di Pasqua con il nome della serie tv.

Non resta allora che scoprire i dettagli su questa novità che ha attirato l'attenzione dei fan.

L'uovo di Pasqua di Mare Fuori: la novità negli scaffali

L'uovo diviene protagonista di questa stagione di Mare Fuori e, dopo aver spiegato la scena con l'uovo al tegamino con protagonista Edoardo, non resta che addentrarci sulla versione dolce dell'alimento.

Negli scaffali dei supermercati è possibile infatti trovare l'uovo di Pasqua targato Mare Fuori, scatenando la felicità di tutti i fan.

Se nel 2023, un'azienda pugliese aveva lanciato la novità dolciaria in maniera non ufficiale, arriva ora la risposta da parte di Bauli, lanciando così la nuova versione dell'uovo.

Gli ingredienti dell'uovo di Pasqua di Mare Fuori

A pubblicizzare il nuovo prodotto è la stessa azienda Bauli, la quale ha deciso di rivelare tutti i dettagli sulla sua novità.

Disponibile esclusivamente nella variante al latte, l'uovo di Pasqua è presente negli scaffali nel formato da 240g, presentando al suo interno i seguenti ingredienti:

• zucchero;

• latte in polvere;

• burro di cacao;

• pasta di cacao;

• lecitina di soia;

• aromi

L'uovo di Pasqua ha già attirato l'attenzione dei fan, i quali sono invogliati all'acquisto anche grazie alla carta che lo avvolge che, con il suo blu, ricorda il logo della serie.

Sul cartone che lo riveste, sono inoltre presenti i volti dei personaggi più importanti della serie, come Filippo, Naditza e Carmine.

Non resta allora che scoprire il prezzo della novità Bauli.

L'uovo di Pasqua di Mare Fuori: svelato il prezzo

Tanti sono i motivi per cui Mare Fuori è divenuta virale in tutta Italia e, dopo aver svelato il testo della canzone di Dobberman in questa quarta stagione, non resta che rivelare il prezzo dell'uovo di Pasqua.

Partendo dal presupposto che in ogni supermercato il prezza possa variare anche in base alle offerte, la cifra generale su cui si aggira è pari ai 12 euro.

Il prezzo sembra essere degno alle aspettative legate sia alla bontà dell'uovo che alle sue sorprese, le quali non sono state però ancora rivelate.

Quello che è certo è che i fan potranno trovare all'interno il merchandise ufficiale della serie tv.

