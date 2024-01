Cialde vs capsule, qual è meglio? Non ci sono dubbi: ecco la verità che devi conoscere

Meglio cialde o capsule? Quando si sta pensando di acquistare una nuova macchina per il caffè, la domanda viene spontanea.

In generale, la scelta tra queste due opzioni dipende dalle preferenze personali. Ci sono, però, alcune considerazioni che bisognerebbe sempre fare per prendere una decisione che sia ottimale in termini di praticità, ma anche di rispetto per l’ambiente.

Se sei indeciso sul da farsi, in questa piccola guida troverai alcune informazioni e consigli su cosa scegliere e perché.

Che differenza c’è tra cialda e capsula

Sia le capsule che le cialde permettono di preparare un caffè a casa del tutto simile nella consistenza corposa e cremosa del caffè che ci viene servito al bar.

La composizione delle capsule, però, è differente da quella delle cialde. Le prime, infatti, si presentano come piccoli cilindri monodose sigillati, prodotti in genere in plastica o alluminio, che contengono circa 5 grammi di caffè. Una volta inseriti nella macchina apposita, il cilindro viene perforato, erogando la bevanda.

Le cialde, invece, sono dischi di carta o cellulosa, dalle quali il caffè – circa 7 grammi per ogni cialda – viene estratto per infusione.

La differenza tra clade e capsule, dunque, sta nella modalità di preparazione, nei materiali utilizzati per la produzione, nonché nella quantità di caffè contenuta nell’una e nell’altra.

Cialde vs capsule: tutti i fattori per prendere la scelta giusta

Il gusto personale è senz’altro un fattore essenziale per scegliere la migliore soluzione tra cialde e capsule. Ma ci sono anche altri fattori che andrebbero considerati, per esempio:

• l’impatto ambientale: come abbiamo visto le capsule sono prodotte con materiali come alluminio e plastica. È chiaro, dunque, che queste ultime rappresentino una scelta più sostenibile. I materiali biodegradabili di cui sono fatte le cialde ci consentono di gettarle nell’umido e, dunque, possono essere smaltite in modo più ecologico;

• la praticità: sia cialde che capsule ci permettono di preparare il caffè in modo pratico e veloce. Da questo punto di vista, entrambe le opzioni sono perfette se si sta cercando un modo semplice e che eviti ogni possibilità di sporcare la cucina;

• il costo: su questo fattore, un punto aggiuntivo va alle cialde. Di norma, infatti, queste risultano essere meno costose rispetto alle capsule;

• la sicurezza: in generale, le capsule per il caffè prodotte da marchi affidabili e rispettabili sono progettate per essere sicure e non dovrebbero contenere residui tossici se utilizzate correttamente. Bisogna sempre considerare, però, che essendo fatte in plastica e alluminio potrebbero lasciare alcuni residui, contaminando il caffè;

• libertà nella scelta della macchina del caffè: quando si sceglie quale macchina del caffè acquistare, diversi sono i fattori che incidono, per esempio anche il design del prodotto. Le cialde sono spesso compatibili con diversi tipi di macchine, rispetto alle capsule, offrendo maggiore libertà nella scelta della macchina ideale per la propria casa.

Perché le cialde costano meno delle capsule

Se consideriamo il sapore, la scelta tra cialde e capsule dipende da una preferenza del tutto personale.

In ogni caso, è bene valutare anche la spesa non solo dell’acquisto della macchina per il caffè, ma anche delle cialde o delle capsule stesse. E, da questo punto di vista, le cialde vincono a mani basse.

Le capsule, infatti, hanno spesso un costo maggiore rispetto alle cialde. È chiaro che il prezzo possa variare in base ad alcuni fattori, prima di tutto la marca scelta, ma in generale le cialde ci permettono di risparmiare, soprattutto se prendiamo più di un caffè al giorno.

Alla base del prezzo maggiore delle capsule rispetto a quello delle cialde c’è, in parte, il tipo di materiali utilizzati per la produzione. Le prime, infatti, sono realizzate in alluminio e plastica, mentre le cialde in carta.

Meglio cialde o capsule: la risposta è semplice

Da quanto abbiamo visto, la scelta tra cialde o capsule dipende da tantissimi fattori. Una volta analizzati uno per uno, non è difficile arrivare alla conclusione che le cialde rappresentino una scelta migliore.

Sono più rispettose dell’ambiente, ci permettono di scegliere la macchinetta del caffè che preferiamo, hanno la quantità giusta di caffè all’interno e ci permettono anche di risparmiare sul loro acquisto.

È chiaro che la scelta dipenderà, alla fine, solo dal proprio gusto personale. Per esempio, ci sono persone che continuano a preferire il gusto delle capsule, ritenendo quello delle cialde meno simile al tipico caffè da bar.

In ogni caso, quindi, la decisione finale spetta al consumatore. Certo è, però, che le cialde ci permettono di prendere una scelta che sta bene sia a noi sia all’ambiente.

