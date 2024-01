Tra gli alimenti più usati dagli italiani da sempre c’è il miele. Molto usato nelle prime colazioni e non solo questo ha un gusto dolcissimo ed è un cibo ricco di proprietà benefiche e nutrienti.

Millefiori, eucalipto, d’acacia, di castagno tantissime sono le varianti in circolazioni, solo in Italia se ne contano una cinquantina.

Alcuni sono monofloreali, perché prodotti esclusivamente da un unico fiore altri invece provengono da più fiori. Alcuni sono rari come quello del rododendro, di corbezzolo o di lavanda, altri sono più noti come acacia o di castagno.

Alcuni sono adatti per contrastare malanni di stagione come mal di gola e tosse. Altri invece sono adatti per essere abbinati con molti formaggi.

Ma allo stesso tempo alcuni li utilizzano come dolcificanti da mettere nelle bevande calde.

Si tratta di una brutta abitudine a parere degli esperti.

Scopriamo insieme perché è meglio evitare.

Mettere il miele nelle bevande calde è un errore da evitare: ecco perché è inutile farlo

A chi non piace il miele? Sicuramente sono pochissimi coloro che non amano il miele.

Ricco di zuccheri semplici, questo nettare degli Dei ha tantissime proprietà benefiche, ha un elevato potere energetico circa 320 kcal per 100 g.

Alto anche il suo potere dolcificante se confrontato con il fruttosio e il saccarosio.

Inoltre è un potente antibatterico che lo rende un ottimo rimedio contro le infezioni delle alte vie respiratorie e contro la tosse.

Proprio per questo molto spesso mettiamo il miele nelle bevande bollenti.

Attenzione perché questa è una brutta abitudine. Proprio il calore è un acerrimo nemico del miele.

A confermarlo ci pensa un noto e importante apicoltore italiani Giorgio Poeta.

Secondo quanto detto da Poeta le bevande bollenti, quelle cioè sopra i 50 °C, aumentano un indicatore di qualità del miele che è l'Hmf.

Questo è utilizzato come indice di freschezza del miele e del suo stato di conservazione.

Le alte temperature provocano un deterioramento enzimatico del miele cosi da fargli perdere tutte le caratteristiche organolettiche.

Ciò non significa che usare il miele nelle bevande calde lo renda nocivo ma soltanto inutile.

Il consiglio è di far abbassare la temperatura prima di aggiungerlo. Il risultato non cambierà ma gli effetti negativi sulla perdita dei benefici sarà certamente minore.

Aggiungere del miele ad una bevanda troppo calda lascia un unico beneficio, cioè il potere dolcificante.

Qual è il miglior modo per consumare il miele?

Lo abbiamo detto, il miele è un alimento ricco di proprietà benefiche tanto da poter essere assunto in piccole dosi anche giornalmente.

Naturalmente i benefici sono relativi al miele consumato a crudo, non pastorizzato.

Quindi per poter godere delle proprietà nutritive ed organolettiche l’alimento deve essere consumato a temperature inferiori a 40°.

Quindi, lo abbiamo detto nel paragrafo sopra può essere tranquillamente sciolto dentro una tazza di tè o latte purché siano tiepidi o freddi, e non bollenti.

Il miele a crudo può essere spalmato su del pane o su di una fetta biscottata per una ricca colazione, ma anche per una merenda o per un dessert semplice e veloce.

Se si segue un regime alimentare ipocalorico, un po' di miele a crudo può essere assunto a fine pasto per smorzare la fame.

Altro consiglio è di usarlo nello yogurt bianco e con altri ingredienti a piacimento.

Per godere dei benefici del miele meglio consumarlo a crudo o con bevande tiepide e in dosi non eccessive.

Quando è meglio non mangiare il miele?

Il consumo di miele, vista la presenza di elementi zuccherini e calorici, deve essere evitati da chi soffre di diabete e da chi è in una condizione di obesità o è sovrappeso.

Il consumo del tutto sconsigliato anche per i bambini al di sotto di un anno di vita perché potrebbe causare un’infezione da tossina botulinica.