Lidl, questo imperdibile prodotto dalle mille proprietà benefiche costa solo 2 euro

Se siete amanti di miele millefiori non potete perdere un'offerta incredibile: un prodotto bio a marchio Lidl viene venduto a 2 euro. Vediamo fino a quando è valido lo sconto e quali sono i componenti del nettare.

Miele millefiori bio di Lidl: 2 euro per un prodotto dai mille benefici

Quanti amano il miele sanno benissimo quali sono le sue proprietà. Nei supermercati della catena Lidl è in vendita un prodotto imperdibile: un nettare della varietà millefiori biologico. Prima di addentrarci nelle specifiche dell'articolo, vale la pena dare uno sguardo ai tanti benefici che apporta il miele.

Fonte di vitamine (C, B2 e B3) e minerali (calcio, potassio e magnesio), è anche ricco di antiossidanti naturali, che consentono di prevenire malattie croniche e mantenere uno stato generale di buona salute. Indicato come perfetto sostituto dello zucchero raffinato, visto che stiamo parlando di una sostanza naturale, il miele presenta un indice glicemico moderato. Pertanto, se consumato con moderazione, ha un impatto inferiore sui livelli di zucchero nel sangue.

Inoltre, che sia miele millefiori o di altre varietà, è un rimedio naturale utile a combattere diverse problematiche, in primis mal di gola e tosse. Potete assumerlo al cucchiaio, oppure sciolto in una bevanda calda. Ciliegina sulla torta, se prodotto in modo sostenibile, non crea alcun danno all'ambiente.

Miele millefiori Lidl: fino a quando dura l'offerta a 2 euro?

Il miele millefiori bio in vendita da Lidl è in offerta a soli 2 euro dal 24 al 31 dicembre 2023. A marchio Maribel, si tratta di un vasetto da 250 grammi. Pertanto, il nettare costa 8 euro al chilo. Una cifra ottima, specialmente se consideriamo che il prezzo medio di un articolo di questo tipo biologico va dai 12 euro in su.

Ricordiamo che il miele, pur apportando tanti benefici all'intero organismo, è sempre una fonte di zuccheri. Questo significa che va sempre consumato con moderazione, ossia senza eccessi. Inoltre, non dovrebbe essere somministrato ai bambini di età inferiore ad un anno perché mette a rischio di botulismo infantile.

Infine, consigliamo di fare attenzione all'articolo che si acquista, che deve essere sempre prodotto senza l'uso di pesticidi o altre sostanze chimiche. Leggete l'etichetta e preferite sempre nettari biologici, che rispettano le api e l'ambiente.