Quante volte, arrivati al supermercato, vi siete ritrovati nel reparto dei cereali con davanti a voi uno scaffale infinito di pacchi di riso, e, vi siete chiesti “quale scegliere per un risotto cremoso o una insalatona estiva?”

Sembra una scelta banale ma non lo è per niente, infatti, a seconda di alcune caratteristiche quali provenienza, brillatura, lavorazione, conservazione, le proprietà nutrizionali di un prodotto cambiano notevolmente. In soccorso dei consumatori indecisi, ecco che arriva la nuova classifica aggiornata 2022 di Altroconsumo con l’indicazione dei migliori marchi commerciali in vendita nei supermercati. Non potrai credere al primo classificato!

Il migliore riso in vendita nei supermercati? Qui la classifica definitiva

Spesso si acquista un prodotto solo per il nome magari perché è una marca conosciuta o perché abbiamo visto una pubblicità che è riuscita nel suo intento: convincere il consumatore a mettere la confezione nel carrello. Questo vale sia per la pasta che ovviamente per il riso e per tutti gli altri prodotti consumati a tavola.

La maggior parte di voi avrà pensato che sicuramente il riso Scotti fosse presente nella classifica di Altroconsumo, beh, resterete delusi nel sapere che questa marca non è tra le migliori. Anzi, il miglior riso lo potete trovare in un Discount: l’Md.

Ebbene sì, la classifica di Altroconsumo vede al primo posto il riso Mondella Md Carnaroli con 76 punti su 100, venduto a soli 1,76 euro a confezione. Seguono nella classifica:

Grandi Terre del riso Carnaroli, (2,63 euro), con 74 punti su 100

Carrefour riso Carnaroli (2,00 euro ) con 73 punti su 100

Conad riso Carnaroli (1,69 euro), con 70 punti su 100

Come avrete notato del tanto decantato riso Scotti non c’è traccia. Questo non vuol dire che non bisogna acquistare marche di riso diverse da quelle evidenziate da Altroconsumo ma, sicuramente, se desiderate porre maggiore attenzione alla qualità delle materie prime che portate sulla vostra tavola non potete ignorare la classifica.

Come riconoscere un buon riso: 3 consigli pratici

La prima cosa da fare è imparare a leggere le etichette, infatti un errore grossolano dei consumatori e non controllare la lista degli ingredienti e la provenienza dei prodotti.

Leggere ciò che c’è scritto a lato o dietro la confezione è fondamentale se si vuole puntare sulla qualità. Vediamo 3 pratici consigli per selezionare un riso con una buon profilo nutrizionale:

origine del riso (Paese di coltivazione e lavorazione): preferire il Made in Italy

contenuto proteico: anche i cereali quali riso, pasta, orzo e altri ancora contengono proteine che sono indice di qualità per un buon riso in quanto conferiscono struttura alla materia prima e ne determinano la tenuta in cottura

quantità di fibre presenti nel riso su 100 g, un maggior contenuto di fibre garantisce un minore rilascio di amido e di conseguenza un profilo glicemico migliore

Inoltre, secondo il decreto ministeriale 26 luglio 2012 (in vigore fino al 31 Dicembre 2022), il quale stabilisce le regole per l’etichettatura di origine, ogni confezione di riso dovrebbe riportare le seguenti informazioni in etichetta: Paese di coltivazione, Paese di lavorazione e Paese di confezionamento.