In cucina, si sa, la fantasia è l’ingrediente fondamentale per dar vita a piatti diversi e sempre gustosi, e un valido alleato per arricchire il sapore di una pietanza è rappresentato dalle salse.

Tra salse speziate, panna e besciamella, oggi vi parleremo della regina del vitello tonnato e dell’insalata russa, la maionese!

In commercio ce ne sono molte, ma uno studio condotto da Altroconsumo ha individuato la migliore marca di maionese in termini di rapporto qualità – prezzo. Curiosi di scoprirlo?

Guida alla scelta della migliore maionese: lo studio di Altroconsumo

C’è chi si cimenta nella sua preparazione, e chi invece va sul sicuro con quelle pronte in vendita al supermercato. Ma quale maionese scegliere?

Per rispondere a questa domanda, Altroconsumo ha testato 21 tipi di maionese tra le versioni senza uova (6), classica (11) e light (4).

Per ognuna di esse, gli esperti hanno esaminato la qualità degli ingredienti e i valori nutrizionali, analizzando con attenzione il tipo di additivi e la presenza o meno di aromi naturali o di altri ingredienti non necessari.

Prima di arrivare alla scelta della marca migliore di maionese, Altroconsumo ha sottoposto i 21 campioni di prodotto all’assaggio di 280 consumatori, chiedendo loro di valutare la bontà e la piacevolezza in bocca, oltre che l’aspetto visivo e olfattivo.

Miglior maionese in commercio: la classifica

A test ultimati, è stata finalmente decretata la migliore maionese in commercio che, per fortuna, è anche quella più economica.

Stiamo parlando della maionese Kania della Lidl che trionfa con ben 64 punti e costa appena 0,85 centesimi. Medaglia d’argento ai tubetti di maionese marche Carrefour e Coop (entrambe 59 punti), mentre al terzo posto troviamo la maionese dell’Esselunga, con 58 punti.

La Calvè, da sempre una delle marche di maionese più note sul mercato, si aggiudica il quinto posto, con 57 punti.

E voi quale maionese preferite? Non vi resta che scegliere, acquistarla e sbizzarrirvi in cucina con ricette fantasiose e gustosissime!