Quali sono i migliori burger vegani? Ecco i primi 10 in classifica

Gambero Rosso ha stilato una classifica dei migliori burger vegani attualmente in commercio. Si tratta di prodotti già pronti, che vengono consumati sia da persone che seguono un'alimentazione vegana che da coloro che mangiano di tutto ma li scelgono in alternativa alla carne.

Quali sono i migliori burger vegani?

Anche se i non vegani non lo ammetteranno mai, i burger senza carne sono ottimi e, spesso, migliori di quelli fatti con la carne. Gambero Rosso ha stilato una classifica dei prodotti già pronti attualmente disponibili in commercio, per cui se non li avete mai assaggiati vi conviene dare un'occhiata e rimediare. Al decimo posto troviamo i Miniburger vegetariani con carote, broccoli, bulgur e quinoa di Garden Gourmet, brand di Nestlè che dal 1986 produce alimenti plant based.

Nona posizione per Premium burger di Redefine Meat, azienda israeliana nata nel 2018, mentre all'ottava troviamo i Miniburger L’Originale vegetale con broccoli e kale e un’altra variante di Kioene, che è privo di soia. Il settimo posto è andato ai Burger vegetali bio surgelati con semi di quinoa di Pam&Panorama Bio e i Bio Burger a base di miglio, piselli e carote di Vivi Verde, la linea Coop dedicata ai prodotti biologici.

La sesta posizione è occupata dai Burger vegetali bio alle lenticchie rosse con zucca e cocco di Hari&Co, mentre la quinta è di Verso Natura, la linea Conad dedicata ai prodotti biologici, che produce il Burger di seitan biologico.

Cosa mangiare con gli hamburger vegani?

Al quarto posto della classifica dei migliori burger vegani troviamo i Burger vegetali surgelati a base di fave, fagioli neri e broccoli di Esselunga Equilibrio, mentre al terzo quelli ai funghi vegetali di Kioene e quello al miglio di Mediterranea Bioveg.

La seconda posizione è andata ai Mini burger bio alle carote peperoni e curcuma di NaturaSì, mentre alla prima troviamo il Miniburger L’Originale vegetale agli spinaci di Kioene e il Burger vegetale al pomodoro di Unconventional, brand di Granarolo.

I burger vegetali possono essere accompagnati da un'insalata, semplice o insaporita con rucola e cavolo riccio, oppure con l'avocado. Volendo potete anche preparare un dressing vegetale. Non dovete fare altro che frullare anacardi ammollati in acqua, olio d’oliva, succo di limone, aglio, senape di Digione e capperi.

Cosa c'è nel Plant Based Whopper?

Gli ingredienti del Plant Based Whopper sono: preparazione vegetale (acqua, proteine di soia, proteine di frumento, amido di frumento, farina di soia), oli vegetali (olio di semi di girasole, olio di cocco), grassi vegetali totalmente idrogenati (olio di semi di girasole totalmente idrogenato, grasso di colza totalmente idrogenato), addensante (E461), aromi, destrosio, proteine di patata, sale spezie, estratto di matto d’orzo, sciroppo di glucosio, succo concentrato di carota nera.

Cosa c'è dentro l'hamburger vegetale?

Come avete notato nella classifica dei migliori burger vegetale, gli ingredienti non sono mai gli stessi. Si tratta sempre di alimenti vegani, ma possono variare in base al gusto che si intende dare alla ricetta. Generalmente, le preparazioni home made sono a base di: tofu, quinoa o ceci, curry, sale, pepe, verdure (come carote e cipollotti) e pangrattato. Ovviamente, si può utilizzare ciò che più si preferisce: in cucina la fantasia vale più di mille ingredienti.

Dove trovare Beyond Meat in Italia?

In Italia, i prodotti di Beyond Meat si possono trovare nei supermercati Alì & Alìper, Esselunga, Spar Maiora e in alcuni Carrefour, oppure in qualche shop online specializzato.