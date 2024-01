Migliori diete del 2024: per il settimo anno, la mediterranea guida la classifica

La rivista americana US News & World Report ha eletto le migliori diete del 2024 e, per il settimo anno consecutivo, la nostra mediterranea trionfa ancora. Un orgoglio tutto italiano, anche se molti degli abitanti del Belpaese continuano a fidarsi di altri regimi alimentari, come Dukan.

Quali sono le migliori diete del 2024? La mediterranea vince ancora

Per il settimo anno consecutivo, nel 2024 la mediterranea guida ancora la classifica delle migliori diete. Come riporta la rivista americana US News & World Report, la decisione è stata presa da una giuria composta da 43 nutrizionisti specializzati in diabete, salute del cuore e perdita di peso. Tra criteri che hanno portato alla graduatoria dei regimi alimentari migliori al mondo troviamo: completezza nutrizionale, rischi e benefici per la salute, sostenibilità a lungo termine ed efficacia basati sull’evidenza.

La mediterranea è considerata la migliore dieta in assoluto per diversi motivi. Oltre ad aver dato esito positivo a tutti i criteri sopra elencati, è un regime alimentare semplice da seguire. Inoltre, secondo i 43 esperti, è: migliore dieta per la famiglia, migliore dieta per un’alimentazione sana e migliore dieta per il diabete, alimentazione sana per le ossa e le articolazioni e per il cuore.

Ci sono altri due dettagli che, oggi come non mai, vanno evidenziati. La mediterranea ha vinto il primo posto delle migliori diete del 2024 anche per le interazioni sociali durante i pasti e l'esercizio fisico. Non va preso, quindi, come un regime alimentare restrittivo, ma come uno stile di vita.

Migliori diete del 2024, non solo mediterranea: ecco quali sono le altre

Oltre alla dieta mediterranea, nella classifica delle migliori 2024 ce ne sono anche altre che meritano menzione. Al secondo posto troviamo la dieta dash, perfetta per combattere l'ipertensione, mentre al terzo la mind, consigliata contro le demenze.

In terza posizione, per la prima volta, si piazza la vegana. Alimentazione priva di carne, pesce e tutti gli altri derivati animali, sta finalmente iniziando ad avere lo spazio che merita. I fan della dieta chetogenica saranno tristi nello scoprire che questo regime ha conquistato soltanto il 25esimo posto su 30. Sottolineiamo, però, che ha ottenuto la prima posizione nella categoria de migliori dimagrimenti rapidi.

Al 28esimo posto troviamo la dieta Dukan, mentre al 29esimo l'Herbalife Nutrition. Chiude la classifica delle migliori diete 2024 l'alimentazione crudista, che ha ottenuto la 30esima posizione.