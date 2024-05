Uno dei cibi che contraddistingue l’Italia e che la rende famosa in tutto il mondo è il gelato; i maestri gelatieri italiani hanno affinato la tecnica del gelato fino a farla diventare una vera e propria arte.

Questo grande prestigio viene assicurato anche dal Gambero Rosso che da un premio chiamato Tre Coni alle migliori gelaterie italiane.

Quali sono le migliori gelaterie italiane

La Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso è arrivata ad una nuova edizione e anche nel 2024 gli esperti hanno selezionato, per ogni regione, i negozi in cui trovare i gelati migliori. Nel 2024 sono 8 le new entry nella classifica delle gelaterie che hanno ottenuto i 3 coni del Gambero Rosso, raggiungendo un totale di 70 gelaterie italiane. Con 14 gelaterie a Tre Coni, la Lombardia è la regione più apprezzata, e in particolare spicca il capoluogo milanese.

Gli esperti della Guida hanno dato le loro valutazioni, riservando un occhio di riguardo all’innovazione e premiando d’altro canto la valorizzazione della terra, che vede l’impiego sempre più diffuso di fiori e piante selvatiche.

Le 8 nuove gelaterie

Le new entry nella classifica delle gelaterie premiate Tre Coni dal Gambero Rosso troviamo:

Aria a Torino

a Torino I Gelati del Bond i a Firenze

i a Firenze Tonka ad Aprilia (LT)

ad Aprilia (LT) Miche l a Peschici (FG)

l a Peschici (FG) Santo Musumenci a Randazzo (CT)

a Randazzo (CT) Gelateria Quattrini a Falconara Marittima (AN)

a Falconara Marittima (AN) Fiordiluna di Eugenio Morrone a Roma

a Roma Gelato Cesare a Reggio Calabria

I premi speciali assegnati dalla Guida Gelatierie d’Italia 2024

Oltre ai prestigiosi Tre Coni, la Guida assegna ogni anno anche alcuni premi speciali. Uno di questi è riservato al miglior gelatiere emergente, assegnato quest’anno a Taila Semerano di Da Ciccio a Ostuni.

Il Premio Innovazione, inedito fino a quest’anno, è stato aggiudicato a Gianfrancesco Cutelli della gelateria De’ Coltelli sul Lungarno Antonio Pacinotti. Il riconoscimento è arrivato in seguito alla certificazione per il primo gelato al cioccolato tracciato in blockchain dalla pianta.

Un riconoscimento speciale è dedicato anche alla valorizzazione delle produzioni locali, per cui le attività migliori sono state riconosciute alle gelaterie Golosi di Natura a Gazzo (PD) per la Nocciola Piemonte Igp delle Langhe; Gelateria della Passera a Firenze per il Limone Costa d’Amalfi e L’Artigianale a Pozzallo (RG) per Melannurca Campana Igp.

Il premio per la sostenibilità va a Rocco Naviglio a Foggia.

Infine, menzione speciale va anche al miglior gelato al cioccolato, che si gusta nella gelateria Sottozero Pennestrì a Reggio Calabria.

