Artigianale o confezionato, che sia a merenda, dopo una giornata di mare o dopo cena, si sa, d'estate il gelato piace proprio a tutti: sia grandi che piccini, l'importante è che sia buono e rinfrescante.

Ogni anno la scelta è sempre più difficile in quanto i marchi più famosi e conosciuti fanno a gara nel proporre nuovi gusti e golose alternative. E quindi spesso, di fronte al reparto surgelati risulta davvero impegnativo dover scegliere tra una confezione piuttosto che un'altra.

Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza con la classifica dei migliori gelati confezionati del 2022 per evitare di arrivare al supermercato sicuri della propria scelta!

Quali sono i migliori gelati confezionati del 2022

Come ogni estate, anche quest'anno i marchi di gelati confezionati si sono sfidati per offrire nuove, freschissime e irresistibili proposte ai consumatori, una più golosa dell'altra. Pertanto, le possibilità in commercio sono davvero infinite: stecco, biscotto, cono, ghiacciolo e sorbetto.

Proprio per regalare un momento di piacevole freschezza nell'estenuante caldo, il gelato è senza dubbio uno tra gli alimenti più venduti durante la stagione estiva. Ma tra tutte le proposte offerte dai supermercati, cerchiamo di capire quali sono i migliori gelati confezionati del 2022.

Dopo un'analisi su oltre 156 marche di gelati confezionati, tenendo in considerazione diversi fattori (tra cui zuccheri, sale, fibre, apporto calorico, coloranti e altri ancora), Altrconsumo, ha stilato la classifica definitiva dei 6 migliori per questa caldissima estate 2022.

Al primo posto in classifica troviamo il ghiacciolo Sammontana Dadaumpa vintage al gusto anice, seguito dal ghiacciolo Sammontana Dadaumpa al gusto cedro e granatina e dal ghiacciolo al limone/amarena Conad. Chiudono la top 6 il mini cono Conad e i gelati a stecco Coop.

Al contempo, secondo il magazine Oko-Test, che effettua prove comparative, dalle sue analisi su 20 differenti marchi di gelato in vaschetta, i migliori gelati in commercio sono Gelato Bofrost (marchio tedesco), Ben & Jerry’s e Häagen-Dazs.

Qual è il gelato più venduto in Italia

C'è chi preferisce il cono e chi invece la coppetta. Chi non può fare a meno delle creme e chi invece predilige il gelato alla frutta. Insomma: ad ognuno il suo gusto.

Ma se proprio dobbiamo stilare una classifica, per il 41% degli italiani il cono conquista la prima posizione, benché dal punto di vista nutrizionale, non rientra certamente tra gli alimenti da consumare con eccessiva frequenza, visto l'alto contenuto di grassi e zuccheri.

E quello più venduto al mondo?

E se da un lato il ghiacciolo Sammontana Dadaumpa vintage al gusto anice vince la classifica dei migliori gelati confezionati del 2022, per il gelato più venduto al mondo dobbiamo spostarci oltreoceano. Con ben 2.54 milioni di fatturato, il Magnum si aggiudica il primo posto sul podio. Infatti, sebbene in Italia sia distribuito da Algida, il prodotto è un marchio di proprietà della Unilever Company di orgine britannica/olandese che esporta i gelati in tutto il mondo.

Al secondo posto nella classifica troviamo Häagen-Dazs con ben 2.08 miliardi di fatturato, mentre al terzo posto con 1.59 miliardi di fatturato troviamo la bandiera italiana con il Cornetto (che assume diversi nomi a seconda della nazione in cui viene venduto: Frigo in Spagna, Wall’s nel Regno Unito, HB in Irlanda).

Tornando al vincitore della classifica, oltre ad essere il gelato più consumato al mondo, il Magnum è disponibile in numerose variante: mini, double o nella pratica tubs. Ed è per questo che è piuttosto difficile stabilire quale sia il Magnum più buono. Ad ogni modo, secondo la maggior parte dei sui consumatori, tra i Magnum più buoni immessi in commercio, le limited edition si aggiudicano da sempre un posto privilegiato.

Ricordiamo il Magnum Inferno disponibile a marzo-aprile 2021 e realizzato con gelato al carbone vegetale, variegato al lampone e la sua immancabile copertura al cioccolato extra fondente o il più recente Magnum Michelangelo disponibile in questa primavera-estate. Il sapore è un insieme di equilibri contrastanti, dove il sapore del cocco incontra il cacao magro, e la copertura al cioccolato bianco incontra i cristalli di lampone che conferiscono la nota acidula e creano il giusto contrasto in grado di conferire un sapore delicato e piacevole al palato.