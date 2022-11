Il pane a fette è un' ottima soluzione da avere sempre a disposizione in casa propria, ma quali sono le migliori marche e soprattutto le più economiche? Scopriamolo assieme.

Il pane a fette è sempre un' ottima alternativa da conservare nelle nostre dispense per ogni occasione.

Possiamo utilizzarlo per comporre dei veloci toast, oppure per una classica colazione spalmandole con burro e marmellata.

Ma vi siete mai chiesti qual’è la miglior marca sul commercio? Sicuramente ognuno di noi ha la sua preferita, ma è anche vero che è quasi impossibile averle provate tutte.

In questo senso ci viene in soccorso ancora una volta Altroconsumo, il quale ha ideato una classifica dei migliori pani morbidi a fette in commercio.

La particolarità di questa classifica è che prende in considerazione anche il prezzo delle singole porzioni, difatti esistono alcune ottime marche che costano meno di 1 euro.

Per scoprire quali sono le marche migliori ed anche le più economiche continua a leggere l’articolo.

Tutti i sostitutivi del pane

Negli ultimi anni i nostri supermercati si sono riempiti di tantissime alternative molto valide e pratiche al classico pane da forno.

Sulla tavola degli italiani, questa tipologia di alimenti, non mancano mai soprattutto per via della loro ampia disponibilità e varietà.

Dai grissini ai cracker, fino alle piadine ed al pancarrè; nei supermercati ormai possiamo trovare tutto quello che stiamo cercando, con la comodità di poterlo conservare a lungo nella nostra dispensa.

I prodotti imbustati rispetto al pane fresco hanno infatti il vantaggio di conservarsi molto più a lungo, e di essere sempre a portata di mano.

Tra tutti i prodotti in commercio qual’è però la marca migliore da acquistare per il nostro pane morbido in cassetta?

Ce lo dice una guida creata da Altroconsumo che analizza 69 prodotti in totale per ricercare il migliori prodotto imbustato, prendendo in considerazione anche la salute dei consumatori.

La classifica di Altroconsumo

Vi stiliamo adesso la lista ideata da Altroconsumo che contiene tutti i 10 migliori pani morbidi in cassetta presenti sul mercato:

al primo posto troviamo con un punteggio di 85 ed una qualità ottima il pane integrale a fette di Carrefour, il quale prezzo medio a porzione è di 12 centesimi;

al secondo posto troviamo con un punteggio di 85 ed una qualità ottima il pane morbido ai tre farri di Esselunga Equilibrio, il quale prezzo medio a porzione è di 20 centesimi;

al terzo posto troviamo con un punteggio di 85 ed una qualità ottima il pane morbido proteico di Esselunga Equilibrio, il quale prezzo medio a porzione è di 19 centesimi;

al quarto posto troviamo con un punteggio di 85 ed una qualità ottima il pane cuor di lino di Mulino Bianco, il quale prezzo medio a porzione è di 26 centesimi;

al quinto posto troviamo con un punteggio di 85 ed una qualità ottima il pan bauletto integrale di Mulino Bianco, il quale prezzo medio a porzione è di 15 centesimi;

al sesto posto troviamo con un punteggio di 85 ed una qualità ottima il pane proteico di Pema, il quale prezzo medio a porzione è di 36 centesimi;

al settimo posto troviamo con un punteggio di 85 ed una qualità ottima il pan bauletto integrale dei Tre Mulini (Eurospin), il quale prezzo medio a porzione è di 9 centesimi;

all’ottavo posto troviamo con un punteggio di 84 ed una qualità ottima il pane con segale Conad, il quale prezzo medio a porzione è di 16 centesimi;

al nono posto troviamo con un punteggio di 83 ed una qualità ottima il pane a fette al farro con semi di lino, girasole e miglio di Carrefour Bio, il quale prezzo medio a porzione è di 25 centesimi;

al decimo posto troviamo con un punteggio di 83 ed una qualità ottima il granbauletto rustico di Mulino Bianco, il quale prezzo medio a porzione è di 22 centesimi.

A cosa fare attenzione

Il test condotto ha preso in analisi non solo gli ingredienti di tutti i prodotti ma anche i valori nutrizionali.

Grazie a questi due elementi è risultato un punteggio da 1 a 100, indicando con i valori più bassi i prodotti meno salutari.

Gli elementi che sono stati presi in considerazione come negativi sono stati gli aromi artificiali, additivi e tutte le sostanze a bassa qualità.

La presenza degli additivi è stata considerata in alcuni casi accettabile, ma si sono basati su un contenuto di additivi:

da evitare;

non raccomandabile;

tollerabile;

accettabile.

Proprio grazie a questa suddivisione sono stati presi in considerazione i prodotti "accettabili" dove erano presenti anche aromi naturali e non artificiali.

Un ultimo elemento che è stato preso in considerazione è stata la porzione dell’alimento, in base anche alle linee guida raccomandate dagli esperti.

I prodotti da evitare

Quando decidiamo di scegliere il pane morbido in cassetta che vogliamo consumare sarebbe sempre opportuno controllare la lista degli ingredienti.

Proprio perché come abbiamo visto esistono molte sostanze dannose per la nostra salute.

Per seguire una linea guida generale quando acquistiamo i prodotti al supermercato dovremmo controllare che nella lista degli ingredienti non vi siano grassi saturi ed un altra presenza di zuccheri.

Proprio perché queste sostanze sono dannose per la nostra salute; al contrario dovremmo preferire tutti i prodotti che possiedono molte fibre ed anche proteine.

Questa regola generale può essere seguita per molti alimenti confezionati, per esempio anche per i biscotti oppure per gli altri prodotti da forno alternativi.

Idea su come utilizzare il pane morbido a fette

Se volete qualche idea su come utilizzare in maniera alternativa il pane a fette potete utilizzare questa ricetta.

Si tratta della pizza di pane a fette; non dovrete fare altro che procuravi 3 ingredienti, il pane, pomodoro e mozzarella.

Oliate la teglia come prima cosa, dopodiché disponete il pane senza sovrapporre le fette.

Condite la passata di pomodoro con olio e sale, dopo distribuitela sul pane.

Tagliate la mozzarella a fette e distribuitela sul pane, dopodiché informate per 15 minuti a 200°, forno statico.

Una ricetta davvero gustosa che si presta a tantissime varianti in base ai vostri gusti.

