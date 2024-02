Ami la focaccia genovese? Provala nei 4 migliori panifici del capoluogo ligure

•

Al Forno di Albaro, a via Albaro, 24r. Si tratta di un panificio che si trova nell'omonimo quartiere di Albaro. Qui non mancano tutti i prodotti da forno sia in versione dolce che salata. Tra questi è presente la focaccia, presente non solo nella versione classica, ma anche in alcune varianti, come la focaccia con le cipolle, che ha un sapore più deciso rispetto alla classica. Come per il panificio e grissineria Claretta, anche in questo locale è possibile trovare un altro prodotto tipico della tradizione culinaria ligure: la marinara, ossia pane all'olio. In aggiunta, si può trovare anche la mitica focaccia di Recco, altra specialità della zona