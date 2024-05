L’Italia è uno dei Paesi in cui si mangia meglio, eppure nella classifica dei migliori piatti al mondo bisogna aspettare la quarta posizione prima di trovare una prelibatezza nostrana. Vediamo quali pietanze occupano il podio e qual è la ricetta più buona dello Stivale.

Quali sono i 3 migliori piatti al mondo? L’Italia non c’è Qual è il piatto più buono d’Italia? Qual è il cibo più pregiato del mondo? Qual è l’alimento più completo al mondo? Qual è il Paese in cui si mangia meglio al mondo?

Quali sono i 3 migliori piatti al mondo? L’Italia non c’è

Taste Atlas, piattaforma di viaggi culinari esperienziali con tanto di ricette autentiche, recensioni di critici gastronomici e ricerche su ingredienti e piatti popolari, ha stilato la classifica dei migliori piatti al mondo. Strano ma vero, l’Italia fa capolino soltanto a partire dalla quarta posizione. Quanti si aspettavano di vedere il Belpaese primeggiare riceveranno un duro colpo.

Gli esperti di Taste Atlas hanno preso in considerazione 10.927 piatti provenienti da ogni parte del globo, fino ad arrivare all’elezione delle 100 prelibatezze più buone del pianeta. L’Italia, pur comparendo solo in quarta posizione, ha primeggiato in altre categorie, ossia: formaggi (grazie alla mozzarella di bufala e al parmigiano reggiano) e migliore cucina del globo (a parimerito con il Giappone). Per quanto riguarda il podio, i migliori piatti al mondo sono:

picanha, taglio di manzo brasiliano usato per il churrasco roti canai della Malaysia, una pasta stratificata, croccante fuori e morbida dentro phat kaphrao thailandese, ricetta che combina carne o frutti di mare con spezie, servita con riso e uova fritte

Qual è il piatto più buono d’Italia?

Secondo Taste Atlas, il piatto più buono d’Italia è la pizza, che conquista la quarta posizione. Nella classifica dei 100 migliori piatti al mondo compaiono anche altre specialità nostrane, ossia: pappardelle al ragù di cinghiale (11esimo posto), focaccia di Recco con formaggio (31esimo), pesto alla genovese (35esimo), parmigiana alla napoletana (51esimo), tagliatelle al ragù alla bolognese (54esimo), linguine allo scoglio (56esimo), pasta alla carbonara (59esimo), ragù alla bolognese (61esimo), lasagne alla bolognese (68esimo), risotto ai funghi porcini (74esimo) e bistecca alla fiorentina (96esimo).

Qual è il cibo più pregiato del mondo?

Il cibo più pregiato al mondo è il caviale albino, ricavato dallo storione albino, ossia un pesce rarissimo che viene allevato proprio per la produzione di questa specialità. Il prezzo è inavvicinabile, almeno per i comuni mortali: 40 mila dollari al cucchiaino. Pensate, che il prodotto viene anche cosparso di polvere d’oro da 22 carati.

Qual è l’alimento più completo al mondo?

I ricercatori della William Paterson University del New Jersey sostengono che l’alimento più salutare al mondo è il crescione, ricco di vitamine, minerali e sostanze vegetali secondarie. Si tratta, però, di una verdura che non deve essere consumata in quantità maggiori a 100 grammi, quindi non lo possiamo considerare un cibo completo. Secondo gli esperti non esiste un alimento che può fornire da solo tutto il fabbisogno di cui necessita l’essere umano. Pertanto, l’unica cosa da fare è combinare giornalmente le pietanze in modo da compensare i deficit relativi di nutrienti.

Qual è il Paese in cui si mangia meglio al mondo?

Il Paese in cui si mangia meglio, stando sempre alla classifica di Taste Atlas, è l’Italia. Sono ben 2483 le ricette nostrane apprezzate e replicate in ogni angolo del globo. Nella lista, dopo lo Stivale, troviamo: Giappone, Grecia, Portogallo, Cina e Indonesia.