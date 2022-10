Oggi più che mai i prezzi di qualsiasi prodotto dal genere alimentare, alla cartoleria, ai detersivi, sono aumentati vertiginosamente e questo comporta una maggiore attenzione e scelta di prodotti che possano alleggerire il conto della spesa. Gli italiano sono spinti dalla necessità di spendere meno ma non vogliono rinunciare al gusto e alla qualità in tavola.

In aiuto delle famiglie, Altroconsumo ha stilato una classifica aggiornata con i principali prodotti a basso prezzi di alta qualità che non possono mancare nel carrello della spesa. Il raporto qualità-prezzo è garantito anche se si tratta di generi a marchio commerciale.

I migliori prodotti alimentari a prezzi bassi: la classifica di Altroconsumo per spendere meno sulla spesa

L'associazione che tutela i consumatori vuole essere un supporto concreto nel momento in cui ci si reca a fare la spesa, per comprare in modo “intelligente”. I prodotti presi in esame sono quelli con il marchio commerciale ovvero dello stesso supermercato, Esselunga, Conad, Carrefour e via dicendo. Tra quelli premiati per la loro qualità nonostante il pezzo basso troviamo:

Supermercato Carrefour (yogurt cremoso bianco dolce, fiocchi d’avena, cereali fibra plus, bio polpa di pomodoro in succo di pomodoro)

Supermercato Conad (i cremosi bisnco naturale yogurt intero, polpa di pomodoro finissima, farina di grano tenero “00” 100% biologica, olio extra vergine di oliva 100% biologico Italiano, corn flakes classici)

Supermercato Coop (muesli alla frutta, polpa di pomodoro finissima bio, olio Italiano exr6a vergine d’oliva, farina di grano tenero “0” Manitoba)

Supermercato Esselunga (well flakes senza glutine, corn flakes senza glutine, polpa di pomodoro, 4 burger vegetali congelati, pizza margherita surgelata)

Supermercato Eurospin (yogurt fior di natura cremoso soia, TRE MULINI bran sticks fibrette di crusca, burger di soia, DELIZIE DAL SOLE polpa di pomodoro a pezzetti, farina “002 di grano tenero, olio extra vergine di oliva AMO ESSERE BIOLOGICO, Maxi margherita surgelata) supermercato Lidl (yogurt greco MILBONA senza grassi, CROWNFIELD special flakes classic, ITALIAMO polpa di pomodoro)

Leggi anche: Gli italiani sono d'accordo: è questa la marca di pasta preferita, merita il primo posto

Altri prodotti a marchio commerciale di alta qualità super convenienti

Tra i prodotti che Altroconsumo ha deciso di testare e valutare non troviamo soltanto la gamma del genere alimentare ma anche detersivi, carta igienica, fazzoletti e molto altro ancora. Anche questo genere di articoli - insieme agli alimenti - incidono parecchio sullo scontrino della spesa: basti pensare alla carta igienica il cui prezzo varia moltissimo passando da una marca all'altra.

Anche in questo caso la classifica di Altroconsumo può aiutare a non cadere nella trappola pubblicitaria e scegliere consapevolmente un prodotto economico. Tra i prodotti premiati possiamo evidenziare:

detersivo piatti TANDIL- carta igienica KOKKET recycling - pannolini per bimbi MY LOVE presso l’Aldì

multiuso alla lavanda - detergente bagno anticalcare - carta igienica 100% riciclata - ECOLABEL fazzoletti - MAO mousse con polllo per gatti presso l’Esselunga

carta igienica SOFT DREAMS - ECOLABEL asciugatutto - DEXAL detersivo piatti a mano presso l’Eurospin

deodorante 24 h anti-traspirante - EXPERT Delicate detergente bucato - salviette baby sensitive - croccantini con pollo e tacchino per gatti - acqua naturale presso la Carrefour

VIVI VERDE detersivo pavimenti - carta igienica MAXI rotoli - asciugatutto MAXI - salviettine detergenti delicate presso la Coop