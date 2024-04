Tagliatelle all'uovo, ecco le 6 migliori del supermercato: il primo posto è sorprendente

La pasta all'uovo è un tipico ingrediente che non può mancare nella cucina degli italiani. Ecco quali sono le migliori tagliatelle all'uovo dei supermercati secondo un'indagine svolta da Altroconsumo.

La pasta all'uovo che si trova comodamente negli scaffali dei supermercati è ormai parte integrante e quasi essenziale della cucina e delle dispense di milioni di italiani. Ma quali sono le migliori tagliatelle da utilizzare per preparare un buon pranzo? Altroconsumo ha condotto un'indagine in cui ha analizzato 15 tagliatelle secche per valutarne qualità, consistenza e gusto. Ecco quali sono le 6 migliori tagliatelle all'uovo presenti al supermercato secondo la classifica di Altroconsumo.

Le migliori 6 tagliatelle all'uovo da acquistare al supermercato: ecco la classifica di Altroconsumo

La pasta all'uovo destinata alla vendita deve rispettare determinate caratteristiche secondo la norma di legge. I prodotti devono contenere una determinata quantità e tipologia di ingredienti. Per la pasta all'uovo, per esempio, deve essere usata esclusivamente la farina con semola di grano duro, deve contenere almeno quattro uova intere di gallina e raggiungere un peso pari o maggiore di 200 grammi di uova per ogni chilo di semola.

Tra le 15 paste selezionate, solamente due prodotti sono stati penalizzati, in quanto al loro interno sono state rilevate tracce di micotossine e non rispettavano il quantitativo minimo di uovo stabilito.

Di seguito, la classifica delle 6 migliori tagliatelle all'uovo comodamente acquistabili al supermercato.

1. Luciana Mosconi

Con ben 69/100 punti, si aggiudica il primo posto Luciana Mosconi - 500g che ottiene anche il riconoscimento di migliore Test, grazie all'assenza di determinate sostanze quali pesticidi, micotossine e un numero elevato di uova utilizzate.

2. Belli pastificio artigianale

Il belli pastificio Artigianale - 500g si classifica al secondo posto con 68/100.

3. De Cecco

La famosa pasta De Cecco N° 34 - 500g guadagna la medaglia di bronzo, con un punteggio di 66/100, ma suo è il primato per il Miglior Acquisto. Oltre a essere vantaggioso il rapporto qualità/prezzo, la sua qualità è molto elevata per il gran numero di uova utilizzate per kg di farina.

4. Barilla

Barilla Le Emiliane - 500g si classifica al quarto posto. Una delle marche più famose in Italia non riesce ad aggiudicarsi il podio, sfiorandolo con un punteggio di 65/100.

5. Coop

Le tagliatelle Coop N° 304 - 500g si aggiudicano un punteggio di 64/100, ma anch'esse hanno ottenuto il riconoscimento come miglior acquisto.

6. Le Mantovanelle

Le Mantovanelle con Le Mulinette N° 104 - 250g, ottengono un punteggio di 62/100 ed è stato riconosciuto il titolo di miglior acquisto.

Quante tagliatelle all'uovo fare per una persona?

Per un piatto di pasta all'uovo asciutta la quantità standard da considerare è di 80 grammi a persona, mentre per un piatto di pasta fresca all'uovo la quantità consigliata è di 30/40 grammi a persona.

Quanto costano le tagliatelle all'uovo?

Il prezzo standard di pasta per le tagliatelle fresche all'uovo è di circa 8 euro al chilo, mentre per le tagliatelle asciutte del supermercato il costo si aggira intorno ai 6 euro al chilo.

Quale pasta contiene uovo?

La ricetta per la pasta è molto semplice: farina, acqua e sale, poi impastare il tutto per ottenere un composto omogeneo.

La pasta all'uovo è una variante della ricetta più semplice, che oltre agli ingredienti elencati in precedenza aggiunge le uova all'impasto, donando quel tipico colore gialla al composto. Ci sono però diversi tipi di pasta all'uovo: può infatti cambiare il rapporto tuorlo/albume o la quantità di uova utilizzate per produrre l'impasto. Inoltre, è possibile utilizzare diversi tipi di farina: da quella integrale a quella di tipo 0 e 1.

Cosa si intende per pasta all'uovo?

La pasta all'uovo è una tipologia di pasta tipicamente prodotta nella zona dell'Emilia Romagna. Caratterizzata da un impasto semplice ma squisito, è a base di uova di gallina e farina di grano.