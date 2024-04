Il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme per il minestrone Frosta. Il prodotto è stato ritirato dal commercio a causa del ritrovamento di un corpo estraneo molto pericoloso nella confezione. Vediamo qual è il lotto interessato dal sequestro e i supermercati interessati dalla vendita.

Qual è il minestrone Frosta ritirato dal commercio?

Se acquistate spesso il minestrone al supermercato è bene che facciate attenzione al richiamo pubblicato dal Ministero della Salute. Riguarda, infatti, un prodotto commercializzato da due catene di supermercati molto note, ossia Penny Market e Coop. Stiamo parlando del minestrone classico a marchio La Valle degli Orti – Frosta, venduto in confezioni da 850 grammi.

L’azienda Frosta produce il minestrone ritirato dal commercio nello stabilimento di produzione situato in Messaer Strasse 3-5, a Lommatzsch, in Sassonia, Germania. L’allarme del Ministero della Salute è scattato a causa del rinvenimento di un corpo estraneo nella confezione. Nello specifico, si tratta di un frammento di vetro.

Il minestrone Frosta interessato dal sequestro presenta numero di lotto L4043F10, mentre il termine minimo di conservazione (TMC) è 08/2025. Anche se l’allarme è stato lanciato in via precauzionale, è consigliato non consumare assolutamente il prodotto.

Cosa fare se si ha in casa una o più confezioni di minestrone Frosta?

Prima di vedere cosa fare se si ha in casa una o più confezioni di minestrone Frosta ritirato dal commercio, una precisazione è d’obbligo. La catena di supermercati a marchio Penny Market ha fatto sapere che il sequestro non ha riguardato tutti i punti vendita, ma soltanto quelli presenti nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana, e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Se avete già acquistato una confezione di Minestrone classico La Valle degli Orti Frosta con lotto L4043F10 e termine minimo di conservazione (TMC) 08/2025, potete tranquillamente riportarlo nel punto vendita dove è stato comprato. In questo modo potrete ottenere il rimborso oppure il cambio con uno stesso articolo ma di lotto diverso.

Ribadiamo che il richiamo ha scopo puramente precauzionale, ma il minestrone non va comunque mangiato.