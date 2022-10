Il test alla cieca di Gambero Rosso ha messo in discussione venti caseifici. Scopriamo chi ha superato l’assaggio e si aggiudica il titolo di miglior mozzarella di bufala in Italia!

Quanti di voi avranno comprato almeno una volta la mozzarella di Bufala. Si sa è un alimento buono, gustoso, con i giusti accorgimenti anche alleato della dieta ma soprattutto è un'opzione pratica per un pranzo veloce: basta aggiungere una fonte di fibre (verdure), una fonte di carboidrati (pane integrale per esempio) e una fonte di grassi (il favoloso olio extra vergine d’oliva). Vediamo insieme quali sono le mozzarelle di Bufala più buone sul mercato.

Mozzarella di Bufala: un’eccellenza tutta Italiana

Nel carrello della spesa della maggior parte degli italiani la mozzarella non manca mai, ma, quella di Bufala è un’altra cosa: non ha niente a che vedere con le mozzarelle imbustate di svariate marche che si possono trovare nei banchi frigo dei supermercati. La mozzarella di Bufala infatti è l’unica mozzarella che ha ottenuto il riconoscimento della certificazione DOP (Denominazione di Origine Protetta).

Si tratta di un formaggio fresco ottenuto da solo latte di bufala attraverso la tecnica della pasta filata, una lavorazione che prevede due passaggi: la caseificazione la filatura della cagliata. Questo secondo passaggio consiste nell’aggiunta di acqua bollente alla cagliata cagliata, la quale viene impastata con l’aiuto di un bastone di legno fino a quando non si raggiunge la giusta consistenza. La pasta filata deve essere: lucida, omogenea, elastica.

Mozzarella amica della dieta, gli abbinamenti migliori

Spesso si associa la mozzarella come altri formaggi al "non magro" e di conseguenza lo si annovera come alimento proibito a dieta. Questa è una concezione sbagliata in quanto non esistono cibi proibiti: ci sono alimenti più o meno calorici, ma, all’interno di un piano nutrizionale bilanciato anche la mozzarelle può essere consumata.

Come insegna la Dott.ssa Farnetti, specialista in Medicina Interna. Ph.D. in fisiopatologia del metabolismo e della nutrizione, scegliendo i giusti abbinamenti possiamo rendere la mozzarella protagonista di un pasto funzionale, vediamo come. La prima cosa da fare è abbinare al formaggio, in questo caso mozzarella, una verdura amara questo perché le verdure amare sono diuretiche e quindi in grado di contrastare l'effetto dei sali presenti nel formaggio: si può scegliere tra invidia belga ai ferri o cruda, carciofo crudo, cardo, rucola cicoria, melanzana ai ferri o radicchio rosso crudo o cotto.

A seguire, al posto di pane/gallette e quant’altro, sarebbe meglio consumare un frutto ad azione fluidificante come fragole, lamponi, kiwi o mela con la buccia. Come insegna la dottoressa non dimenticatevi dell’olio, alimento funzionale per eccellenza.

Vediamo quali sono le migliori sul mercato.

La classifica di Gambero Rosso: ecchi la mozzarella più buona

Gambero Rosso ha stilato la classifica delle migliori mozzarelle di Bufala distinguendole tra quelle prodotte nell’area di Salerno e nell’area di Caserta, questo perché la mozzarella di bufala casertana la percentuale di sale raggiunge il 5 % mentre quella salernitana solo il 3% e, ovviamente, la quantità di sale incide sul gusto del prodotto che sarà più sapido o delicato.

Area di Salerno:

Vannulo mozzarella biologica di latte di Bufala, 15 euro al kg

Barlotti Paestum mozzarella di Bufala campana DOP 16 euro al kg

Caseificio Giuseppe Morese mozzarella di latte di Bufala 15 euro al kg

Caseificio Jemma mozzarella di Bufala campana DOP 18 euro al kg

La Contadina mozzarella di Bufala campana 19 euro al kg

Area di Caserta:

Mini Caseificio Costanzo mozzarella con latte di Bufala 15, 50 euro al kg

Allevamento Bufalini CAmpani ABC mozzarella di Bufala campana DOP 16 euro al kg

Caseificio Agnena mozzarella di Bufala campana DOP 12 euro al kg

Caseificio Antico Casale mozzarella di Bufala campana DOP 14 euro al kg

Fattoria Pagliuca mozzarella di Bufala campana DOP 14 euro al kg

Da altre zone di produzione:

Il Granatore Caseificio mozzarella di latte di Bufala 13,50 euro al kg

Mozz’Art mozzarella di latte di Bufala 13 euro al kg

