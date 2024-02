Olio di cocco, dalla cucina alla cosmesi come elisir di bellezza: ecco 5 usi alternativi

Non tutti conoscono l’olio di cocco e le sue innumerevoli proprietà: un elisir di bellezza ma anche fonte di grassi sani.

Questo viene estratto dalla polpa della noce di cocco ed è un olio vegetale ricco di acidi grassi saturi, come l’acido laurico e acido miristico.

Grazie ai grassi saturi si presenta solido e bianco ma a contatto con la pelle si scioglie.

Oltre ai grassi presenti anche numerose vitamine come la E e la A, che aiutano a contrastare i radicali liberi causa dell’invecchiamento cutaneo.

L’olio di cocco dunque può essere usato dalla cucina alla cosmesi grazie proprio ai suoi innumerevoli benefici.

Scopriamo insieme 5 usi alternativi.

Olio di cocco, ecco 5 usi alternativi

L’olio di cocco, lo abbiamo detto è un prodotto che si presenta solido e si ottiene dalla spremitura a freddo della polpa fresca o essiccata della noce di cocco.

E’ un olio saturo, che resta solido fino ai 25°C e si scioglie se supera questa temperatura: si presenta bianco con un odore impercettibile, non irrancidisce velocemente e può essere conservato a temperatura ambiente anche per parecchi mesi.

E’ composto dal 50% da acido laurico, per il 20% da acido mistirico, per il 10% da acido palmitico, per il 7% da acido caprilico e per la parte restante da acido caprico.

Può essere usato puro, ma anche nella versione deodorizzata o deodorata. Per qualsiasi uso prima di poterlo utilizzare, il prodotto deve essere ammorbidito con una spatola oppure scaldato a bagnomaria.

Lo abbiamo detto può essere usato nella cosmesi o in cucina e grazie alle sue proprietà dunque può essere sfruttato per la cura e la bellezza di capelli, pelle del viso e del corpo, mani e unghie.



Ma non va dimenticato che può essere usato anche in cucina per sostituire burro, margarina ma anche nella preparazione di formaggi senza latte. Naturalmente la versione da usare è quella nella versione deodorizzata.

1. Olio di cocco per i capelli

Sicuramente l’uso più conosciuto dell’olio di cocco è quello fatto per i capelli secchi, crespi e opachi ma contrasta anche le doppie punte.

Per combattere i crespo va usato insieme al burro di karitè e a gocce di olio essenziale di ylang. Il composto va applicato poi sui capelli bagnati e tenuto in posa per 30 minuti. Trascorsa la posa i capelli vanno lavati con lo shampoo per eliminare tutti i residui.

Per i capelli opachi invece va aggiunto all’olio di cocco l’olio di ricino, da solo serve a proteggere i capelli anche dal sole.

Inoltre se abbinato all’olio di Neem, e a sei gocce di olio essenziale di lavanda potete con questo impacco contrastare i pidocchi.

Il composto va applicato sui capelli umidi per poi procedere con lo shampoo dopo un'ora.

2. Olio di cocco per la pelle

L'olio di cocco, inoltre è emolliente e lenitivo e perciò contrasta eventuali scottature anche da ceretta ma aiuta ad alleviare irritazioni da dermatite seborroica.

E’ un ottimo prodotto che aiuta a contrastare la secchezza cutanea e proteggere l'epidermide dall'azione di radicali liberi.

Il prodotto va riscaldato sul palmo della mano oppure se volete aggiungere altri oli essenziali potete lavorarlo con una spatola all’interno di un piccolo contenitore.

L'olio di cocco inoltre può essere utilizzato come struccante delicato per il viso

3. Olio di cocco per i denti e la bocca

Non tutti lo sanno ma l’olio di cocco viene usato nella medicina Ayurvedica per l’oil pulling, una pratica che prevede di utilizzare oli vegetali per il risciacquo della bocca al mattino.



l’ olio di cocco viene usato per calmare e lenire infiammazioni ma anche per, combattere la placca e il tartaro, sbiancare i denti e prevenire l'insorgenza di carie, e per la pulizia della lingua.



Questo inoltre insieme al burro di karitè viene usato per i balsami labbra perché aiuta a contrastare le labbra secche e screpolate.

4. Olio di cocco per la salute

Grazie alle proprietà lenitive, l’olio di cocco viene usato in caso di emorroidi mescolato a gel di aloe vera ma anche per contrastare le smagliature.

Infatti può prevenirne la formazione in gravidanza, allattamento e durante l'adolescenza.

Sembra che l’olio di cocco stimoli le cellule dell'epidermide producendo quantità di collagene ed elastina, prevenendo la comparsa di smagliature.

5. Olio di cocco in cucina

L’olio di cocco viene usato da molti anche in cucina soprattutto nelle zone tropicali.

A crudo quello alimentare può essere un’ottima alternativa al burro e alla margarina.

Sia in cottura che così a crudo. Inoltre lo abbiamo detto all’inizio è uno degli ingredienti principali dei formaggi vegetali, ossi di prodotti vegan poiché privi di latte.

Naturalmente per queste preparazioni è opportuno scegliere la versione deodorizzata.