Se non tutti conoscono l’olio di cocco, ancora meno sono coloro che conoscono l’olio di sesamo e la sua versatilità.

Questo si ottiene per spremitura dei semi non tostati della pianta del sesamo, da cui si ricava un olio fluido, giallo chiaro, dall’odore particolare.

E’ un’ottima fonte di acidi grassi tra cui, l’acido linoleico, l’acido oleico, l’acido palmitico e l’acido stearico.

Oltre a questi acidi nell’olio di sesamo troviamo anche la vitamina E e lignani come la sesamina e la sesamolina.

Questa ultima componente da origine al sesamolo, un fenolo dall’azione antiossidante.

Ma se poco noti sono i componenti dell’olio di sesamo, altrettanto poco noti sono benefici ed usi alternativi.

Scopriamo insieme 5 usi alternativi di questo elisir.

Olio di sesamo, incredibile la sua versatilità: ecco 5 modi alternativi per usarlo

Lo abbiamo già detto, l’olio di sesamo è un estratto vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dai semi della pianta Sesamum indicum.

A seconda dei semi usati differente è l’influenza della texture dell’estratto oleoso: se si usano semi scuri, l’olio assumerà una colorazione scura tendente al marrone e un sapore molto simile alla nocciola.

Se invece vengono usati semi chiari si conferirà al prodotto una tonalità ambrata con un’aroma dolciastro.

Questo ha numerose proprietà poco conosciute tra cui antiossidanti e antinfiammatorie, tanto da essere considerato un ottimo alleato della salute e della nostra bellezza e cura personale.

Oltre a questi benefici, l’olio di sesamo:

• Ha un azione lenitiva dei processi infiammatori;

• protegge dai raggi UV,

• riduce stati d’ansia e di stress;

• contrasta l’invecchiamento precoce della pelle;

• ottimo olio per massaggi terapeutici.

Viene usato anche in cucina per la realizzazione di ricette tipiche della tradizione asiatica, e il suo costo è variabile: per 500 ml di prodotto si va da un minimo di 6 euro a un massimo di 10 euro.

Se usato come alimento va consumato con moderazione perché **influire negativamente sul peso corporeo: si consideri che 100 grammi del prodotto apportano circa 884 calorie.

1. Per la pelle

L’olio di sesamo è un ottimo prodotto che contrasta la pelle secca, screpolata ed irritata, diventando un vero e proprio alleato di bellezza.

Se applicato in maniera quotidiani sulla pelle aiuta a rigenerare ed ammorbidire la pelle e può essere applicato da solo ma anche combinato con altri oli o creme.

Inoltre essendo ricco di Vitamina E rende la pelle più tonica e compatta tanto da contrastare l’invecchiamento cutaneo migliorando le rughe di espressione, le macchie, ottenendo un effetto anti-age.

Dopo qualche giorno di trattamento la pelle risulterà compatta e luminosa.

Inoltre è un ottimo esfoliante per il viso e per tutto il corpo. Lo scrub a base di olio di sesamo può essere preparato a casa con mezzo cucchiaio di olio

di sesamo ad uno di amido di mais. Applicare sulla pelle e risciacquare con acqua tiepida.

2. Per denti più sani

Tra i benefici dell’olio di sesamo c’è una proprietà molto antica che riguarda l’igiene orale.

Questo prodotto se passato su denti elimina i batteri ma grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, è consigliato in caso di gengiviti ed infiammazioni della stesse.

3. Ottimo per i piedi

L’olio di sesamo inoltre è molto usato per trattare i piedi: infatti viene aggiunto come ingrediente al pediluvio.

Ottimo come defaticante nel caso in cui vi ritroviate con piedi e caviglie gonfie.

In questo caso potete fare un pediluvio con acqua tiepida e 5

gocce di olio di sesamo e un paio di cucchiai di sale grosso.

Lo potete usare anche per ammorbidire i talloni, insieme a 5 gocce di olio essenziale di menta, e mettendo i calzini di

cotone per tutta la notte. Al mattino, rimuovendoli troverete i piedi morbidissimi e profumati.

4. Ottimo rimedio anti scottature solari

Se siete andati al mare o in montagna e vi siete scottati potete usare l’olio di sesamo per lenire rapidamente i fastidi provocati dalle scottature.

Le proprietà antiossidanti aiutano a ricostruire il film lipidico della

pelle grazie anche alle proprietà antivirali, antinfiammatorie e lenitive.

L’olio di sesamo può essere applicato direttamente sulla zona da

trattare un paio di volte al giorno, fino a completa guarigione.\

5. Ottimo per i capelli

Non tutti lo sanno ma l’olio di sesamo è in grado di scurire leggermente i capelli, e aiuta anche a coprire qualche capello bianco rendendo il fusto più forte ed elastico, prevenendone la caduta.

Contrasta anche la forfora e la dermatite seborroica se usato per massaggiare il cuoio capelluto prima dello shampoo.

Se avete i capelli secchi, invece, il consiglio è quello usare 2 o 3 gocce sulle punte dopo l’asciugatura.