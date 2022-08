Tra i piatti della tradizione gastronomica pugliese, le orecchiette alle cime di rapa sono tra i più celebri. Non tutti sanno che hanno un'origine antica che richiama addirittura ai miti greci. Ecco la storia di questa pietanza semplice, genuina e buonissima.

Le orecchiette sono un celebre formato di pasta della tradizione gastronomica pugliese. Questo tipo di pasta ha origine antica e una tecnica tradizionale di impasto tramandata nei secoli. Vediamo dove sono nate le celebri orecchiette alle cime di rapa e l'origine di questo piatto semplice e genuino, e che racchiude tutta la bontà della pasta fatta in casa.

Dove sono nate le orecchiette?

Le origini sono fonte di dibattito ed esistono diverse teorie sulla loro diffusione.

Sicuramente dobbiamo tornare indietro di secoli e, per quanto riguarda la regione di provenienza, le ipotesi sono varie: c'è chi sostiene che provengano dalla Francia, e chi invece dice che derivino dalla dominazione svevo-normanna in Puglia del dodicesimo e tredicesimo secolo.

Il caratteristico formato di pasta può essere utilizzato con condimenti diversi, ma uno solo domina la tradizione pugliese: le orecchiette alle cime di rapa.

Perché si chiamano orecchiette alle cime di rapa?

Le cime di rapa sono un ortaggio tipico delle campagne del Sud Italia, in particolare della Puglia e della zona di Bari. Le orecchiette si sposano benissimo con questo condimento e il piatto è ottimo anche dal punto di vista nutrizionale, adatto in particolare al periodo invernale.

Il loro nome deriva dalla forma rotonda e concava che le fa assomigliare alle orecchie. Le orecchiette sono un piatto sano, genuino e semplicissimo. Per l'impasto sono infatti necessari solo tre ingredienti: farina, acqua e sale.

Il piatto è uno dei più antichi della tradizione pugliese, tanto che la sua storia si confonde addirittura con le leggende e i miti greci. Si narra infatti che le orecchiette alle cime di rapa furono assaggiate dalla dea Demetra che gradì enormemente la pietanza.

Come si dice orecchiette in dialetto pugliese?

Le testimonianze dell'antichissima origine si ritrovano anche nella denominazione dialettale, che varia a seconda della zona geografica. Esse vengono anche chiamate:

recchietelle;

recchie;

straniscinate;

chiancherelle, se hanno un formato più piccolo;

pochiacche, se hanno un formato più grande;

pizzarelle.

Qualunque sia il nome, le orecchiette sono un piatto semplice ma di grande valore, in quanto custode di un'antica tradizione enogastronomica, ed è anche inserito nell'elenco ufficiale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Se decidete di passare le vostre vacanze in Puglia, non perdetevi quindi questo piatto eccezionale nella sua semplicità, che racchiude in sé tutta la genuinità della gastronomia tipica pugliese.