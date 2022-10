Conosci i piatti tipici della tradizione di Padova? Scopriamo insieme il menù per eccellenza della tradizione padovana in un viaggio culinario dall’antipasto al dessert.

Il prato senza erba, il Santo senza nome e il caffè senza porte: benvenuti a Padova, la città dei famosi tre senza, che custodisce anche tantissimi “con”, a partire dall’offerta culinaria, ricca di piatti tradizionali e ricette consolidate nel corso dei decenni.

Ma quali sono i prodotti della gastronomia padovana da non perdersi durante una visita in città? Di seguito abbiamo stilato un succulento menù per una pasto con i fiocchi: sarà la tua guida per il prossimo soggiorno a Padova.

I piatti imperdibili della tradizione padovana

Primi piatti padovani

Bigoli

Inauguriamo il nostro menù degustazione con il piatto tipico per eccellenza della cucina padovana: i bigoli, un formato di pasta lunga fresca, simile agli spaghetti, ma bucati e più spessi. Con molta probabilità “bigolo” deriva dal termine dialettale “bigat” che indica il caratteristico bruco della pasta. La loro preparazione richiede l’impiego del bigolaro, un torchio dalle origini molto lontane. Infatti, secondo antiche testimonianze venne importato da Marco Polo dalla Cina, dove veniva impiegato per produrre i vermicelli di soia.



Generalmente i bigoli vengono conditi con il ragù di gallina, a base di carne trita di gallina padovana, brodo, salsa di pomodoro e aromi: ingredienti semplici e facilmente reperibili che rendono questo piatto una pietanza originaria della cucina contadina, ma gustoso e saporito. Ma non è certamente l’unica versione, infatti li troverete anche con ragù di anatra, carne, e in particolare durante la vigilia di Natale e del Venerdì Santo anche in salsa di sardine.

Mangiare i bigoli a Padova è praticamente come cercare l’acqua in mare in quanto li troverete facilmente in qualsiasi ristorante, trattoria, osteria del centro padovano. Qui potrete senz’altro gustarvi un bel piatto di bigoli nella versione che più vi aggrada.

Risotto con i rovinassi

Un altro piatto tipico della tradizione padovana, ma forse non adatto a tutti le forchette, è il risotto con i rovinassi, a base di interiora di pollo (fegatini, cuore, durelli – ventrigli dello stomaco) oppure d’anatra.

Dopo aver pulito adeguatamente e tagliato a pezzettini le parti interne del pollo, vengono fatte rosolare in un semplice soffritto a base di cipolla, sedano e carote e poi sfumate con il vino rosso a fuoco basso. A questi, viene poi aggiunta l’acqua, grazie alla quale proseguirò la cottura e dove verrà poi cotto il riso.

Secondi piatti padovani

Gran bollito misto

Secondo e grande classico della cucina padovana, il gran bollito affonda le sue origini nel Seicento, periodo in cui, prima dell’arrivo dell’arrosto, il piatto veniva associato alle feste e alla convivialità. La prima nota storica del gran bollito alla padovana risale precisamente al 1605. Dal 1604 al 1629, lo scienziato Galileo Galilei insegnava presso l’Università di Padova e, in una sua lista della spesa emerse l’elenco dei diversi tagli necessari per la preparazione del famoso gran bollito per i suoi studenti. Si tratta di un insieme di carni bollite come manzo, gallina, lingua, tacchino a cui occasionalmente vengono aggiunti altri tagli di carne come oca, faraona ripiena, ossi e piedini di maiale, cappone. Generalmente viene accompagnato da un buon purè di patate e servita assieme a diverse salse come il cren, la salsa verde e la mostarda.

Gallina Imbriaga

Un altro dei piatti principali della cucina tradizionale padovana è la gallina padovana imbriaga. Questa viene sminuzzata a pezzi, bagnata nel brandy e poi cotta nel vivo assieme ad aromi e spezie. Come vuole la tradizione, viene servita con un condimento a base di cipolla, funghi e pancetta, a cui viene aggiunta una buona porzione di polenta.

Baccalà alla padovana

Tra i pesci tipici della tradizione veneta, troviamo il baccalà, che a Padova viene cotto generalmente in umico, ma anche al forno o fritto. Questa versione è conosciuta anche come baccalà alla cappuccina, in quanto venne inventato proprio dai frati cappuccini nei secoli scorsi.

La ricetta della tradizione prevede una preparazione con l’aggiunta di acciughe, uvetta, pinoli, cannella e alloro. Questo mix di ingredienti crea un piatto ben bilanciato ed armonico, che riesce ad unire il salato del pesce con l’agrodolce del resto degli ingredienti.

Folpetti

Serviti come antipasto, si tratta di semplici moscardini cotti nel succo di limone e conditi con sale, pepe, prezzemolo e alloro. Una volta terminata la cottura, si lasciano raffreddare e si servono assieme al loro sughetto di cottura. Oltre ad essere un ottimo antipasto, sono anche un buonissimo street food che si trova facilmente per le vie della città.

I dolci della tradizione padovana

Dolce del Santo

Conosciuto per essere il dolce più diffuso della tradizione padovana, il Dolce del Santo è una torta dedicata a Sant’Antonio da Padova. Le sue origini sono piuttosto antiche e risalgono al periodo in cui i frati della Basilica di Padova, distribuivano ai poveri delle pagnotte. Negli anni queste vennero arricchite con altri ingredienti, fino a diventare la versione che conosciamo oggi. La ricetta è piuttosto semplice, ma molto ricca di ingredienti. La torta è a base di pasta sfoglia, alla quale viene aggiunta della marmellata, scorze di arancia, uvetta e mandorle finemente tritate. Una volta completato questa stratificazione, si aggiunge uno strato di pan di spagna ed infine un’altra sfoglia ripiegata.

Torta pazientina

Dolce storico della tradizione padovana, è nato in un convento attorno al Seicento. Per quanto riguarda il nome, sembrerebbe che venisse alle persone malate e che quindi il termine fosse dovuto al fatto che fossero in attesa di guarigione. Secondo altri invece, il motivo dietro al nome sarebbe da attribuire al fatto che è una torta piuttosto complessa e laboriosa da preparare. Infatti, è una preparazione a strati di pasta frolla di mandorle e pan di spagna, con l’aggiunta di crema di zabaione e scaglie di cioccolato per decorazione.

Leggi anche: Cosa mangiare di tipico a Bologna: ecco i piatti imperdibili della cucina bolognese