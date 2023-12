Tutto sul Pandoro, quando è nato il dolce più amato dagli italiani e perché si chiama così

Dove e come è nato il Pandoro? Perché si chiama così? Ecco alcune curiosità che nessuno sa sul dolce più amato dagli italiani.

Non ci sono dubbi, il pandoro (insieme al panettone) è uno dei dolci natalizi più amati dagli italiani, ma conoscete la sua storia? Immancabile sulla tavole di Natale di tutti gli italiani, con il suo zucchero a velo per addolcirne ancor di più il gusto, è un prodotto diffuso anche all'estero, ma non tutti ne conoscono le origini.

Ecco quindi come, quando e dove è nato il pandoro e perché si chiama così.

Pandoro, perché si chiama così?

Le origini del Pandoro sono davvero molto antiche: dobbiamo tornare indietro nel tempo, fino alla Repubblica Veneziana del 1500 per comprendere perché si chiama proprio così.

Infatti, una tradizione dell'epoca era quella di ricoprire di foglie d'oro il tipico dolce a forma conica che aveva la consistenza del pane: da qui deriva il suo nome, il "pan de oro", quindi il Pandoro.

la sua versione originale, a dirla tutta, era molto diversa da quella che conosciamo oggi: la tipica forma a stella è sempre rimasta la stessa, ma il Pandoro, all'epoca, era molto meno burroso e lievitato rispetto al dolce natalizio che consumiamo ai giorni nostri, ogni anno a Natale.

Lo zucchero a velo, invece, è sempre stato un tratto distintivo del prodotto: cospargere il manto bianco sul dolce era ed è rimasta una tradizione italiana.

Quando e dove è nato il Pandoro, la storia

Come abbiamo accennato, per raccontare la storia del Pandoro dobbiamo fare un grande salto nel passato, nonostante si possa definire con certezza la data della sua nascita. Ma andiamo con ordine.

La tradizione racconta che questo dolce era diffuso già nel 1200 sulle tavole dei veneti, mentre è dal 1500 che inizia a essere chiamato con il suo nome attuale: Pandoro. Nel corso dei secoli ha subito alcune modifiche e, ad oggi, l'impasto è un po' diverso rispetto alle sue origini.

Appurato che il Pandoro è nato nella Repubblica di Venezia, non ci resta che svelare la data della sua nascita, ovvero il 14 ottobre 1884. Fu proprio in questa giornata che il pasticcere veronese Domenico Melegatti depositò il brevetto del "pandoro a otto punte" al Ministero di Agricoltura e Commercio del Regno d’Italia.

Ai nostri giorni il Pandoro è diventato un prodotto immancabile sulla tavola nel periodo delle feste, nonostante sia sempre agguerrita la "sfida" tra pandoro e panettone: cosa preferiscono gli italiani?

Il Pandoro deriva da altri dolci?

Nonostante la storia della nascita del Pandoro sia ormai nota, ci sono alcune persone che hanno pareri discordanti sulle origini del prodotto e ritengono persino che il pandoro possa derivare da altri dolci natalizi.

In particolare, si pensa che il pandoro sia l’evoluzione di altri dolci, quali il Nadalin o il Pane di Vienna. Esiste però una precisa data di nascita del pandoro, ce sembra fugare ogni dubbio.

In realtà, dopo la sua nascita (che abbiamo visto essere il 14 ottobre 1884) si è scoperto che il Pandoro traeva ispirazione da un altro dolce tipico veneto: il Levà, un dolce tipico a base di pinoli, canditi e una copertura di mandorle e zucchero che veniva preparato dalle donne veronesi nella notte della Vigilia di Natale.

Pare dunque che Melegatti riadattò questa ricetta togliendo alcuni ingredienti (come i pinoli, i canditi e la copertura di mandorle) e aggiungendone altri (come le uova, il burro e lo zucchero). Così facendo ottenne un dolce morbidissimo e senza crosta.

