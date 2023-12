Natale è ormai alle porte e la corsa verso gli ultimi acquisti per cenoni e pranzi è ufficialmente iniziata.

Sicuramente sulle nostre tavole non potrà mancare il dolce tipico delle feste natalizie: il panettone.

In pasticceria, nei forni e tra gli scaffali dei supermercati se ne possono acquistare di diversi tipi, marche e prezzi.

Addirittura gli stessi supermercati si sono dati da fare nella produzioni di panettori e pandori con i loro private label, ossia le marche dei supermercati stessi.

Ma dietro la loro produzione non è difficile incappare in produttori molto più noti e rinomati.

Molto spesso, soprattutto nell’ultimo periodo per acquistare un prodotto di buona qualità non necessariamente si deve pagare un sacco di soldi.

Nei discount Lidl se ne possono trovare di ottimi. Per la catena di supermercati tedeschi la parola è “qualità a poco prezzo” ciò permette di rendere accessibili a tutti i consumatori prodotti di alta qualità al giusto prezzo.

Tale filosofia è stata applicata anche ai panettoni Lidl Deluxe. Ma chi li produce e cosa contengono?

Scopriamolo insieme.

Nessuno riesce a fare a meno del panettone Lidl Deluxe: ma chi lo produce e cosa contiene?

Canditi, senza canditi, con glassa, al cioccolata bianco, nero o fondente, quando si tratta di scegliere il panettone per le feste natalizie molto spesso si rischia di affidarsi al caso.

Tante infatti sono le proposte in commercio, dai grandi pasticcieri ai marchi private label dei supermercati.

Ma non sempre per acquistare un panettone di qualità bisogna svenarsi e spendere troppi soldi.

Infatti un prodotto con un giusto compromesso tra prezzo e qualità è offerto dalla linea Deluxe di Lidl.

Quest’anno la catena di supermercati tedesca ha offerto delle novità sulla sua linea: infatti in commercio è stato proposto il nuovo panettone alla zucca e altre due varianti al cioccolato e amarone e con caramello salato.

La versione all’Amarone della Valpolicella DOCG si presenta nella confezione da 800 grammi. Il panettone è prodotto per Lidl Italia nello stabilimento di via G. Verdi 31 Castel d'Azzano provincia di Verona.

Detto così non vi dirà niente ma questo è l’indirizzo degli stabilimenti della Bauli.

Altra proposta nuova per la linea Deluxe riguarda gli amanti del caramello salato: il nuovo panettone della Lidl unisce tale ingrediente al gusto del cioccolato fondente che ricopre il panettone.

Nei supermercati Lidl da qualche giorno inoltre ad arricchire la linea Deluxe è arrivato il nuovo panettone al cioccolato con copertura di cioccolato fondente extra e granelle di fave di cacao.

Questo ultimo dolce ha anche la certificazione Fairtrade per il cacao.

Pandoro classico Favorina della Lidl, chi lo produce

Altri dolci natalizi venduti dalla Lidl sono in realtà prodotti dalla Bauli. Se leggete attentamente le etichette e le confezioni della linea Favorina di Lidl è indicato lo stabilimento di produzione con sede in Via Rossini 3 a Castel d’Azzano (Verona).

Spulciando su internet l’indirizzo corrisponde a un ulteriore sede della Bauli.

Naturalmente si presume di tratti di una produzione dedicata esclusivamente a marchio Lidl.

Panettoni e pandori, attenzione dunque alle etichette

Come abbiamo visto, allora c’è la possibilità di acquistare panettoni o pandori di marche note spendendo di meno rispetto all’acquisto dei marchi classici.

Perciò per conoscere davvero chi ha realizzato il panettone e pandoro che state per acquistare che è opportuno leggere le etichette.

Oltre alla lista degli ingredienti, che dovrebbe essere simile per tutti almeno per la base sulle etichette dovrebbe essere indicato anche il produttore e lo stabilimento di produzione così è possibile scoprire chi c’èmdietro ai prodotti dei private label.