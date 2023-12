Questi 5 errori rovinano il tuo panettone gastronomico: ecco cosa sapere (e cosa evitare)

Tra i piatti che non possono mancare sulle tavole degli italiani durante la Vigilia di Natale e il pranzo di Natale, c’è sicuramente anche lui, il panettone gastronomico.

Si tratta della versione salata del classico dolce natalizio: un antipasto che mette d’accordo tutti in famiglia, dai grandi ai bambini.

Vediamo, quindi, in questo articolo cosa c’è da sapere sul panettone gastronomico e quali sono i 5 errori da evitare per rendere il tuo panettone gastronomico perfetto.

Panettone gastronomico: i 5 errori da evitare

Sicuramente tra gli errori più comuni che si commettono quando si tratta del panettone gastronomico è quello della farcitura.

Dopo aver scelto con attenzione il panettone gastronomico, infatti, è importante capire e selezionare nel dettaglio le farciture per rendere il panettone gustoso!

Per questo uno dei primi errori da evitare per il panettone gastronomico riguarda quello di non scegliere con anticipo gli ingredienti per la farcitura e ritrovarsi a poche ore dalla Vigilia senza tutti i prodotti.

Sempre riguardo al condimento, un altro errore da evitare è quello di scegliere gli ingredienti senza considerare come si abbinino tra loro. Per questo motivo, è importante evitare di condire i vari strati con prodotti troppo pesanti che non permettono di gustare al meglio il panettone.

Al contempo, un terzo errore da evitare per la preparazione del panettone gastronomico è quello di non utilizzare dei formaggi spalmabili che evitano di staccare i diversi strati del panettone.

Proprio in merito all’utilizzo del formaggio spalmabile per condire il panettone gastronomico, arriviamo anche al quarto errore da evitare, ovvero non esagerare con l’utilizzo di questo tipo di formaggio oppure delle salse.

Infatti, un condimento eccessivo di formaggio rischierebbe di far ammorbidire troppo le varie fette del panettone. Per questo motivo, è consigliabile inserire anche ingredienti come ad esempio delle foglie di insalata per far in modo che siano ben distribuito e che non cadano le fette del panettone.

Infine, un ultimo errore da evitare quando parliamo del panettone gastronomico riguarda le salse. Anche in questo caso, si tratta di un ingrediente gustoso che permette di donare più sapore e gusto al panettone, ma è fondamentale utilizzarlo con cura per mantenere l’equilibrio tra i vari strati.

Come preparare il panettone gastronomico

Abbiamo quindi visto nel paragrafo precedente quali sono gli errori da evitare quando si farcisce un panettone gastronomico. A questo proposito, è fondamentale, come detto, scegliere con cura e attenzione gli ingredienti per farcire i diversi strati di questo gustoso antipasto salato.

Ma come farcire al meglio il panettone gastronomico al meglio? Innanzitutto è bene chiarire che bisogna farcire le fette del panettone gastronomico a due a due, senza spalmare tutte le fette.

Questo perché risulterebbe impossibile riuscire ad estrarre i singoli tramezzini se tutti farciti.

Per quanto riguarda la scelta degli ingredienti per la farcitura del panettone gastronomico, si può proseguire su due strade. Da un lato, c’è la possibilità di seguire un unico tema per le farciture, utilizzando ad esempio soltanto farciture a base di pesce, oppure soltanto a base di salami e formaggi.

In alternativa, c’è anche chi preferisce realizzare un panettone gastronomico con ingredienti e gusti diversi, così da andare incontro ai desideri e alle preferenze di tutta la famiglia. In questo caso, la parola d’ordine è la varietà: dai salumi, ai formaggi fino agli ingredienti a base di pesce.

Le farciture per il panettone gastronomico

Come detto, le farciture per il panettone gastronomico possono essere piuttosto diverse l’una dall’altra. L’importante è sceglierle con attenzione.

Se, ad esempio, si opta per le farciture a base di pesce, ci sono diverse opzioni che possono essere preparate. Tra queste, la salsa cocktail con gamberetti, oppure la mousse di tonno o ancora la mousse di salmone.

Per chi invece preferisce la farcitura a base di salumi, sicuramente tra quelle immancabili c’è quella a base di formaggio e prosciutto oppure speck e brie, o ancora philadelphia e bresaola.

Infine, c’è anche chi prepara il panettone gastronomico a base di verdure. In questo caso, si possono realizzare farciture con crema di zucchine oppure crema di zucca, o ancora paté di carciofi o di olive.

