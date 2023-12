Panettone Lidl, ecco chi lo fa: si tratta di un marchio famosissimo

Tra i tanti articoli che si trovano in vendita nei supermercati Lidl c'è anche il panettone. Un dolce ottimo, con un prezzo assolutamente competitivo e prodotto nello stabilimento di un grande marchio: vediamo chi lo fa.

Chi lo fa il panettone Lidl? Si tratta di un grande marchio

Il panettone è il dolce tipico delle feste di Natale, che generalmente si trova anche nelle case di quanti non lo mangiano. E' una tradizione italiana e, come tale, va rispettata. Durante il periodo natalizio si possono sempre ricevere ospiti inattesi e una fetta di panettone non si nega a nessuno. Se state pensando di acquistarne uno con un buon compromesso qualità/prezzo potete optare per quello in vendita nei supermercati Lidl.

Stiamo parlando del panettone classico firmato da Favorina. Gli ingredienti non sono troppo diversi rispetto a quelli di altri prodotti industriali. Troviamo: farina di frumento, uvetta sultanina (15,2%), scorza di arancia candite (12%), uova fresche (14%), burro, zucchero e altri ingredienti come i mono e digliceridi degli acidi grassi (emulsionanti).

In alternativa al classico, Favorina propone la variante senza canditi. Anche in questo caso, gli ingredienti sono i soliti: farina di frumento, uvetta sultanina (20%), uova fresche (17%), burro, zucchero e altri ingredienti come i mono e digliceridi degli acidi grassi (emulsionanti).

Ma chi lo fa il panettone Lidl? Favorina proviene dalla Spa Di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Il nome non vi dice nulla? Si tratta dello stabilimento dolciario di Bauli.

Quanto costa il panettone Lidl? Il prezzo è assolutamente competitivo

Appurato che il panettone Lidl a marchio Favorina lo fa Bauli e che gli ingredienti sono standard, c'è un altro dettaglio che vale la pena sottolineare. Stiamo parlando del prezzo, assolutamente competitivo. Sia la versione classica che quella senza canditi viene 4,25 euro al chilo.

Nei supermercati Lidl ci sono, in totale, tre panettoni a meno di 5 euro. Oltre alle due varietà citate sopra, c'è la variante senza glutine. Tutti i prodotti presentano un ottimo rapporto qualità/prezzo e non hanno nulla da invidiare agli altri prodotti industriali che si trovano in commercio.

Ovviamente, articoli di questo tipo non possono essere paragonati ai panettoni artigianali che, generalmente, hanno un costo che va dai 35 euro in su. Oltre alle materie prime, solitamente eccellenti e di prima scelta, c'è anche una lavorazione molto, molto diversa. Questo, però, non significa che non si possa trovare un buon prodotto ad un prezzo nettamente inferiore.