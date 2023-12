Panettoni artigianali: ecco quali sono i 20 migliori del 2023

Da qualche anno a questa parte, molte persone hanno iniziato a preferire i panettoni artigianali rispetto a quelli industriali. Il motivo è semplice: meglio mangiarne uno di ottima qualità, che tanti ricchi di ingredienti non proprio salutari. Vediamo quali sono i migliori del 2023.

Quali sono i panettoni artigianali migliori del 2023?

I buongustai non hanno alcun dubbio: i panettoni artigianali, a patto che siano fatti a regola d'arte, non possono essere assolutamente paragonati a quelli industriali. In effetti, non serve essere uno chef per cogliere le differenze. Quali sono i prodotti migliori del 2023? Non possiamo che partire dal vincitore del concorso Artisti del Panettone, ossia Diego Crosara, Head Pastry Chef della Pasticceria Marchesi 1824. Si tratta del classico dolce di Natale, realizzato seguendo la ricetta tradizionale milanese.

Ottimo è anche il Classico Pavè di Milano, venduto a 42 euro nelle pasticcerie situate via Felice Casati e in via della Commenda. Da non sottovalutare i panettoni Da Vittorio, nelle tre versioni classico, con impasto al cacao e gocce di cioccolato e con pepite di albicocca vino passito Collio Picolit DOC. I dolci si trovano nei ristoranti, oppure online, al prezzo di 55 euro. Restando nel capoluogo lombardo, tra i migliori panettoni artigianali del 2023 troviamo Da Giacomo. Con oltre 30 ore di lievitazione, viene venduto a 42 euro.

Spostandoci a Reggio Emilia, troviamo il Panettone Cremeria Capolinea che, oltre al classico, propone: arancia e cioccolato, gianduia, pesca e nocciola, amarene, pistacchio e tonka e caffè, pera e cannella. I dolci sono in vendita online e presso i due store di Reggio a 20 euro. Un prodotto assai particolare è quello proposto da Antonino Canavacciuolo, il Panettone Marron Glacès a 58 euro.

Panettoni artigianali migliori d'Italia: ce ne sono per tutti i gusti

Tra i migliori panettoni artigianali del 2023 c'è anche quello classico di Niko Romito. Con quattro lavorazioni dell'impasto e tre fasi di fermentazione, è una vera e propria goduria per il palato. Senza conservanti, viene venduto anche online a 55 euro. Continuando nella nostra ricerca, non possiamo non citare il Panettone Tradizionale Fratelli Sicilia con scorze di arancia dell’Etna autoprodotte dall'azienda agricola della pasticceria. Il costo? 25,99 euro.

A Livorno, invece, troviamo il Panettone al cioccolato con composta di fichi di Loretta Fanella. Un prodotto dal gusto unico, in vendita anche online a 50 euro. Che dire, poi, del panettone artigianale al caffè di Diego Vitagliano a Napoli? Se non amate questo gusto, potete scegliere anche il classico o il triplo cioccolato. Il prezzo è ottimo: 35 euro.

Merita un assaggio anche il Panettone Calabrese della Pasticceria Sottozero di Vincenzo Pennestrì. Oltre alla variante alla liquirizia, quelli ripieni di gelato sono imperdibili. Se volete assaggiare un dolce diverso dal solito, puntate sul panettone alle gelatine di Leone, realizzato dai maestri caramellai e venduto a 29,90 euro.

Se desiderate un panettone artigianale al pistacchio, tra i migliori troviamo quello di Federico Prodon della Pâtisserie e Crémerie di Roma. Altro prodotto tradizionale squisito è la Gran Ricetta di Slitti, in Toscana. Se volete acquistare un dolce che abbia un messaggio sociale dovete optare per il Non costringermi (tradizionale o ai tre cioccolati) di Pandefrà di Francesca Casci Ceccacchi, per dire no alla violenza. Parte del ricavato andrà all'associazione Dalla parte delle donne di Senigallia.

Anche Matteo Dolcemascolo di Frosinone ha creato uno dei migliori panettoni artigianali del 2023. Con una lievitazione di 72 ore, è disponibile sia classico che farcito. Da segnalare anche i prodotti dei pasticceri Diego Vitagliano di Napoli, sia in versione classica che ai tre cioccolati, e di Vincenzo Tiri di Acerenza. Infine, menzioniamo la barese Dolceria Sapone con il Pugliettone e il Mamm di Udine.