Quali sono le migliori passate di pomodoro in commercio? Altroconsumo ha stilato una classifica tenendo in considerazione molti fattori. Ecco cosa è emerso.

In Italia il consumo di passate di pomodoro è molto alto, visto che questo ortaggio è molto importante all’interno della dieta mediterranea. Che sia sulla pizza, sulle bruschette o nella pasta, il pomodoro è immancabile sulle tavole degli italiani.

La rivista Altroconsumo ha esaminato le più famose marche di passata di pomodoro in commercio e ha stilato una classifica ufficiale tenendo in considerazione numerosi parametri.

La migliore passata di pomodoro in Italia è una sorpresa

Tra le venti passate di pomodoro poste sotto esame, quella dell’Esselunga risulta essere la migliore con un punteggio totale di 74 punti. Al secondo posto si trova la polpa De Rica pronta 100% italiana con ben 73 punti, al terzo posto c’è la polpa a pezzettoni De Cecco con 70 punti.

La classifica continua con

Polpa di pomodoro in finissimi pezzi Mutti (69 punti)

Polpa di pomodoro finissima il polposissimo Petti (68 punti)

Polpa di pomodoro finissima Conad (66)

Polpa di pomodoro Natura Toscana Bio (63 punti)

Polpa di pomodoro in succo di pomodoro Carrefour Bio (60 punti)

Polpa di pomodoro biologica Alce Nero

Polpa di pomodoro biologica naturasì

Come riconoscere una buona passata di pomodoro

Altroconsumo per stilare la sua classifica ha tenuto in conto alcuni parametri. Prima di tutto la presenza di pesticidi, poi le informazioni riportate sull’etichetta e il rapporto qualità-prezzo. Inoltre, altra informazione utile da tenere in conto per i consumatori è la percentuale di pomodoro usata, come è stata conservata prima di essere inscatolata e come deve essere conservata dopo l’apertura del prodotto.

In ultimo, sono da tenere in conto la presenza di sale e di zuccheri, il ph, l’acido lattico e il peso sgocciolato. Oltre a queste informazioni sul contenuto della polpa, è utile saper scegliere anche un prodotto con un imballaggio che possa essere riciclato adeguatamente.

Proprietà dei pomodori

Il pomodoro è un ortaggio che presenta innumerevoli benefici per il corpo umano. Prima di tutto è ricco di acqua (circa il 94% è composto da acqua). Ha la vitamina A, acido ascorbico e vitamina E, ma anche ferro, selenio, zinco, fosforo e calcio. Può essere tranquillamente utilizzato da chi segue un'alimentazione ipocalorica avendo solo 17 kcal per cento grammi.

Essendo un ortaggio depurativo, stimola la diuresi ed elimina le scorie in eccesso. La presenza dello zolfo consente al pomodoro di essere altamente disintossicante. In ultimo, le fibre concentrate in maggioranza soprattutto nella buccia favoriscono la motilità intestinale contrastando l'intestino pigro e la stipsi.