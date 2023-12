Questa pasta contiene insetti (e non è farina di grillo): ecco le marche a rischio

Se vi è successo di trovare pasta con insetti dovete assolutamente segnalare l'accaduto al rivenditore. Vediamo se ci sono marche che vanno attenzionate e perché può capitare di imbattersi nei punteruoli del grano.

Pasta con insetti: ecco perché può capitare in dispensa

Può capitare di vedere piccoli animaletti nella dispensa, specialmente quando non si pulisce da un po' di tempo. Niente di allarmante, sia chiaro, ma sapere di cosa si tratta è cosa 'buona e giusta'. Generalmente, gli insetti della pasta sono chiamati punteruoli del grano. Si tratta di farfalline e tarme di pochi millimetri, che si nutrono della pasta stessa e possono riprodursi facilmente e infestare altri prodotti alimentari.

Senza ombra di dubbio, per evitare problemi di questo tipo, è necessario controllare spesso la dispensa, tenerla pulita con acqua e aceto e non lasciare aperte le confezioni di farina e cereali. Si possono, ad esempio, utilizzare contenitori ermetici di vetro. Sono sconsigliati quelli in carta e plastica perché i punteruoli del grano riescono a perforare questi materiali.

Ovviamente, quando troviamo la pasta con insetti non significa che i rigatoni, le pennette o gli spaghetti si sono magicamente trasformati in prodotti ottenuti con farina di grillo o altro animaletto. Inoltre, ci teniamo a sottolineare che i punteruoli del grano non sono nocivi per la salute dell'uomo. Pertanto, basta una 'spolverata' e la pasta si può tranquillamente consumare.

Pasta con insetti: ci sono marche a rischio?

Partendo dal presupposto che quando la pasta si presenta con insetti non significa che la casa è un letamaio e che l'intera dispensa è da gettare nella spazzatura, una domanda sorge spontanea: ci sono marche a rischio oppure che devono essere controllate con maggiore attenzione? In linea di massima, la risposta è negativa.

Anche se non è la normalità, però, ci sono comunque alcune marche che, negli anni, hanno fatto discutere perché sono state trovate scatole di pasta con insetti. Nella maggior parte dei casi, ciò si è verificato a causa di una cattiva conservazione, sia da parte del produttore che di quanti si occupano della logistica alimentare. L'umidità, l'eccessiva luce e la poca pulizia sono i principali fattori scatenanti.

Pertanto, se vi dovesse capitare di acquistare della pasta con insetti dovete tornare nel punto vendita dove l'avete comprata e fare presente la cosa. Il reclamo non è obbligatorio, ma caldamente consigliato visto che i punteruoli del grano potrebbero aver insediato gli alimenti vicini. Se, invece, vi succede a casa, dovete assolutamente igienizzare la dispensa.