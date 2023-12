Il paté fa male? Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa prelibatezza

Ci sono persone che vanno pazze per il paté e altre che se ne tengono alla larga. A prescindere dalla vostra appartenenza, non vogliamo indagare sulla bontà dell'alimento, ma sul suo apporto all'organismo: fa male o bene?

Il paté fa male? Ecco tutto quello che c'è da sapere

Termine francese che significa letteralmente pasticcio, il paté è un alimento quasi cremoso, tritato e pestato, che generalmente viene spalmato su tramezzini, pane, crackers e via dicendo, oppure consumato raffreddato a fette. Creato a partire da un alimento cotto, come frattaglie, carne e verdure, si può consumare sia fresco che a temperatura ambiente.

E' famoso, ad esempio, il foie gras, ossia il paté francese a base di fegato grasso d'oca. Per la preparazione della crema servono: alimenti cotti (da scegliere in base al proprio gusto), una fonte grassa (olio, burro, strutto o margarina), sale, spezie ed erbe aromatiche. Il procedimento prevede la cottura dell'ingrediente base, tipo la carne, il pestaggio al mortaio con il grasso, l'aggiunta di sale e spezie e il raffreddamento.

Una volta che il paté ha raggiunto la temperatura giusta, si può spalmare dove si preferisce. Chiarito di cosa stiamo parlando, veniamo al nodo centrale: fa male o bene? Più male che bene, e il motivo è facilmente intuibile. Pensiamo, ad esempio, al foie gras, che viene preparato con le frattaglie di animali sottoposti ad un ingrasso forzato. Il fegato delle oche cresce a dismisura in poco tempo solo per essere uccise e trasformate in crema spalmabile. Tutto ciò non può essere salutare.

Paté: se fatto in casa, il discorso cambia leggermente

Tralasciando il foie gras, pensiamo a tutti gli altri prodotti che si trovano in commercio. Siccome la conservazione di questa prelibatezza è molto delicata, i produttori sono costretti ad inserire diversi tipi di conservanti. Pertanto, anche su questo versante, possiamo affermare che il paté fa male. Non dimentichiamo, poi, che sono ricchissimi di colesterolo e grassi saturi e insaturi.

L'unica alternativa, ovviamente se ci tenete alla salute, è preparare un paté in casa. Magari, potete utilizzare le olive nere o verdi, un grasso sano come l'olio extra vergine di oliva e le spezie. Il procedimento è semplice e non vi serviranno i conservanti perché lo consumerete in giornata.

Il discorso cambia leggermente se, al posto delle olive, usate le frattaglie. In questo caso il 'pasticcio' diventa meno salutare. E' comunque preferibile ai tanti prodotti già pronti che si trovano in commercio. In conclusione, se si mangia un po' di paté una volta l'anno non succede nulla, ma se si consuma quotidianamente può diventare davvero dannoso.