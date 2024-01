Perché al ristorante ci servono subito pane e vino: attenzione alla clientela? Non c’entra

Spesso i cestini del pane fanno già bella mostra di sé sul tavolo apparecchiato. Il cameriere chiede subito se gradiamo del vino per il nostro pasto. Cortesia e attenzione al cliente?

In realtà non sono i motivi principali perché al ristorante ci servono subito pane e vino.

Arrivando affamati (magari con bambini al seguito), è ovvio che il gesto è gradito. Ma ecco cosa ci succede, secondo la neuroscienza.

Vi siete mai chiesti perché al ristorante servono subito pane e vino?

C’è da dire che siamo così abituati a questo gesto che ormai lo diamo per scontato e anzi, questo è l’aspetto ancora più interessante da osservare, ci infastidiamo se tarda ad arrivare e sollecitiamo il cameriere per avere il nostro cestino di pane e iniziare il pranzo o la cena con un bel brindisi.

Ebbene, dietro a questa prassi, si cela una vera e propria strategia di vendita da parte dei ristoratori (a cui saprai resistere solo se preferisci eliminare i carboidrati dalla tua dieta e trovare qualche alternativa a un delizioso pezzo di pane).

Infatti, consumando subito pane e vino, non appena accomodati al tavolo, è dimostrato che il conto si alza e quindi si spende di più.

Il motivo? Ce lo spiega la neuroscienza.

Perché al ristorante servono pane e vino: la tesi scientifica

Ad aver reso virale questa questione, negli ultimi giorni, è il neuroscienziato Daniel G. Amen, probabilmente il più famoso negli Stati Uniti, membro anche dell’American Psychiatric Association, insomma tra i massimi esperti di tomografia cerebrale al mondo.

Cosa ha notato lo scienziato? Nel momento in cui si inizia il pranzo con carboidrati e alcol, si attiva il lobo centrale, vale a dire la parte anteriore del nostro cervello.

Questa zona è quella in cui si elaborano le attività psichiche di livello superiore, che generano pensieri e idee ma anche impulsi.

I responsabili principali di questo processo sono gli zuccheri, ovviamente presenti sia nel pane che nel vino, che generano un picco glicemico, producendo serotonina. Ovvero l’ormone della felicità.

Insomma, quando ci sediamo a tavola e mangiamo un po’ di pane sorseggiando un calice di vino, siamo felici. L’umore migliora ma anche l’appetito e la sessualità. Tutti meccanismi collegati tra loro, che rendono piacevole il momento di stare a tavola, motivo per cui ordiniamo diverse portate da degustare.

Verrebbe spontaneo pensare: ma se già mangiamo pane in partenza, non ci saziamo prima, a discapito dei piatti (a pagamento) da ordinare? Ebbene no.

Infatti, assumendo carboidrati e zuccheri a stomaco vuoto si ha subito un picco glicemico (quello dell’euforia) ma che scende molto in fretta. E in quel momento si avvertono i crampi della fame, che quindi ci spingono a ordinare diverse portate al cameriere.

Dall’antipasto, al primo e al secondo con contorno, è solo nel corso del pasto che si inizia a raggiungere il senso di sazietà. Il punto è che ormai abbiamo già ordinato tutto quel cibo che, anche se non consumato, ci verrà addebitato sul conto.

Come ordinare al ristorante per risparmiare

Basta un po’ di ritardo, magari di un amico che fa slittare l’appuntamento di mezz'ora o perché si resta imbottigliati nel traffico, ed ecco che si arriva al ristorante super affamati, pronti a mangiare di tutto e di più.

Ebbene, così facendo, come abbiamo appena dimostrato, spenderemo molto di più di ciò che in effetti andremo a consumare.

Il primo trucco, soprattutto quando si sa che la giornata è lunga è si andrà fuori a cena al ristorante, è di avere con sé sempre della frutta secca oppure olive o lupini, che sono un ottimo spezzafame.

Arrivando a tavola, un pezzetto di pane sarà più che sufficiente per ingannare l’attesa, aspettando l’antipasto. Molto spesso, è il ristoratore stesso che offre qualche "entrée" -come ad esempio verdure in pastella- per gestire al meglio il tempo delle ordinazioni.

Spesso però il sale contenuto nei fritti, ma lo stesso accade con pane, grissini e affini, ci spinge a bere in fretta. Ecco perché, insieme al vino, è bene ordinare sempre una bottiglia di acqua. Infatti, è con questa che ci si deve dissetare, mentre il vino è solo da degustazione.

L’altro consiglio è di ordinare al limite solo antipasto e secondo oppure un primo piatto di pasta. Se, dopo aver terminato tutto, non si è ancora sazi, allora si potrà sempre aggiungere un’ulteriore portata all’ordine.

Anche osservare bene il menù è di grande aiuto. A parità di prezzo, scegliamo un piatto che sia equilibrato e che contenga una buona quantità di cibo. La frittura di mare o la bistecca da 700 grammi è più opportuno dividerla almeno tra un paio di persone, proponendo di assaggiare anche un’altra specialità, magari più economica.

