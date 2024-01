Perché il riso è sottovuoto? Ecco cosa succede quando poi resta aperto nella busta

A pensarci bene, tutto il riso che compriamo è sottovuoto, a differenza della pasta. Ma perché?

Ovviamente, se è così, un motivo ci sarà. Ma quanti di noi sanno qual è?

Ecco la risposta e i consigli per conservare al meglio questo alimento in dispensa.

Perché il riso è sottovuoto: i motivi di questa scelta

In linea di massima, il sottovuoto è una tecnica che si predilige per preservare la freschezza e il sapore di alcuni alimenti, soprattutto se sono a lunga scadenza (ma anche per quelli più freschi è spesso utilizzata).

In particolare, questo avviene per i cereali, come ad esempio l’avena, il mais, l’orzo e il farro, dal momento che potrebbero velocemente contaminarsi con batteri e muffe.

A maggior ragione, questo vale per il riso che, rispetto ad altri cereali, presenta una peculiarità in più. Infatti, come è noto, il riso si coltiva nelle risaie, quindi ammollo nell’acqua.

Per quanto venga sottoposto a tecniche di asciugatura prima di essere pronto per la vendita, il rischio che possa ammuffire è troppo elevato.

Ecco dunque il motivo per cui si conserva sottovuoto, in maniera tale da evitare il contatto con l’aria.

Quanto può durare il riso sottovuoto

In realtà, il riso sottovuoto è perfetto fino alla data di scadenza, probabilmente anche un po’ oltre ma bisogna essere certi che sia conservato in condizioni ottimali.

Questo significa che va riposto in un luogo fresco e asciutto, al riparo dall’umidità e da fonti di calore.

Una volta aperto il sottovuoto, non si dovrebbe lasciare il riso all’aria aperta per più di 20 giorni, proprio perché potrebbe andare incontro a problemi di deperibilità (ricordiamo, a tal proposito, che il riso non contiene conservanti).

Il consiglio principale da seguire è quello di toglierlo dal suo involucro di plastica e seguire alcune regole per la sua conservazione ottimale.

Come si conserva il riso una volta aperta la confezione

Se proprio si sa già che passerà del tempo prima di consumare tutto il riso presente nella confezione, allora il consiglio è di conservarlo in appositi contenitori, come ad esempio un barattolo di vetro con coperchio.

Il contenitore ermetico infatti preserva il prodotto racchiuso all’interno, così come la pasta, la farina o i legumi secchi, impedendo tra l’altro che venga preso d’assalto da quelle fastidiose “farfalline” che si formano a volta in dispensa (per via di prodotti lasciati aperti o briciole nascoste).

A ogni modo, il consiglio è di non lasciar passare troppo tempo, prima di consumare il riso.

Infatti, a lungo andare si indurisce, ci metterà sempre più tempo a cuocere e, perdendo l’amido, non renderà più al meglio, soprattutto nella realizzazione di un risotto cremoso.

Infine, un’ulteriore accortezza da seguire è quella di ordinare bene la dispensa, in maniera tale da aprire un sottovuoto alla volta, magari avendo cura di avere sempre un pacco di scorta a disposizione.

Come capire se il riso è scaduto

Ebbene, nonostante la scadenza a lungo termine e una corretta conversazione del prodotto, se il riso è rimasto a lungo aperto tra gli scaffali della dispensa, può sorgere il dubbio che sia andato a male.

A cosa prestare attenzione, in particolar modo? L’esame visivo è certamente il primo passo da cui cominciare.

Ad esempio, per quanto riguarda il riso bianco, può essere che siano presenti puntini bruni o rossastri e le famose farfalline di cui sopra, all’interno della busta di plastica.

Il riso integrale, che invece è scuro, cambia aspetto e diventa per così dire “oleoso”. Inoltre, non dovrebbe essere difficile avvertire un odore di muffa, se effettivamente è stato contaminato ed è andato a male.

Scopri se è meglio mangiare il riso bianco o quello integrale.

Cosa succede a mangiare il riso scaduto

In realtà, riso e pasta appartengono a quella categoria di alimenti che, in sostanza, non scadono praticamente mai.

Anche se, per legge, è ovviamente presente una data di scadenza sulla confezione. Solitamente si tratta di un massimo di 24-36 mesi, a seconda della varietà di riso. Il produttore garantisce che, se consumato entro e non oltre quella data, il riso mantiene tutte le sue qualità organolettiche.

Se dunque si apre la confezione quando il riso è già scaduto, può essere che risulti “più asciutto” o duro in cottura ma non ci sono assolutamente controindicazioni, da un punto di vista della sicurezza alimentare.

Differente è invece il discorso per ciò che concerne il pacco di riso aperto. Come già messo in evidenza, dopo una ventina di giorni può andare incontro a contaminazioni microbiche e batteriche, se non conservato in maniera adeguata.