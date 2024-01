Le nostre case ormai sono una giungla di elettrodomestici. Il loro impatto sulle bollette è differente a seconda delle caratteristiche, potenze e tempi di utilizzo.

Ad impattare maggiormente sui consumi un ruolo importante ce l’ha il frigorifero.

Lo sappiamo questo elettrodomestico resta in funzione h24 per 365 giorni l’anno. Molti quelli con congelatore integrato.

La sua presenza nelle nostre case è molto importante, molto spesso infatti capita di cucinare grandi quantità di cibo magari anche per consumarli i giorni successivi.

Quando ciò succede per conservarli si fa affidamento al frigo.

Tanti sono coloro che per velocità ripongono i cibi caldi al suo interno senza aspettare che si raffreddino.

Ma attenzione perché si tratta di un comune errore da evitare assolutamente. Ecco perché e tutto quello che c'è da sapere.

Frigorifero, attenzione a mettere il cibo caldo al suo interno: ecco è meglio evitare

Gli italiani sanno cucinare e questo non è una scoperta ma si sa molto spesso si cucina più del dovuto.

In questi casi la pratica più corretta e diffusa è quella di conservare il cibo già pronto in frigorifero così da poterlo poi consumare il giorno dopo.

Il frigorifero, infatti è l’elettrodomestico che ci permette di conservare i cibi già pronti almeno per due o tre giorni.

Ma molti commettono un errore non di poco conto: molti conservano gli alimenti cotti in frigorifero ma inserendoli ancora caldi nel frigorifero.

Cioè determina oltre che uno spreco di energia anche l’interruzione della catena del freddo.

Infatti se mettiamo i cibi caldi in frigo, generiamo sbalzi termici cosi da compromettere la catena del freddo.

Ciò provoca un immediato innalzamento della temperatura all’intero dell’apparecchio tanto da mettere a rischio i cibi contenuto all’interno del frigo.

Si rischia perciò di creare un ambiente perfetto per la proliferazione di batteri come l'E. Coli, lo Staffilococco, il Campylobacter e la Salmonella.

Perciò è consigliato far raffreddare i cibi prendendo esempio dagli chef professionisti che prima di conservare i cibi li ripongono in apposite celle di raffreddamento.

Come riporli in sicurezza

Certamente in casa non avete gli abbattitori di temperatura presenti nei ristoranti, allora come fare per ridurre la temperatura in maniera rapida?

Non esistono piccoli elettrodomestici che permettono dii fare ciò ma l’unica cosa da fare di fronte a un cibo caldo che non si mangia subito e deve essere conservato in frigorifero è quello di aspettare che si raffreddi.

Naturalmente non bisogna aspettare troppo perché molti piatti se lasciati a una temperatura ambiente per lungo tempo rischiano di deperire rapidamente.

Dunque l’ideale è lasciarli raffreddare per circa un paio di ore, e poi riporli in frigo.

Se non avete tutto questo tempo la soluzione è quella di suddividere i piatti ancora caldi in piccole porzioni inserendoli in appositi contenitori.

In tal modo non si evita la riduzione della temperatura in frigo ma lo fa in meno tempo e si riduce la probabilità di inficiare sugli altri cibi.

Dopo che si sono raffreddate le porzioni possono essere unite oppure si possono lasciare in questo modo.

Altra soluzione è quella di immergere la pentola o il contenitore in acqua fredda con ghiaccio.

Come sistemare in sicurezza gli avanzi

Se avete cucinato troppo allora è opportuno sistemare in maniera corretta gli avanzi del vostro operato all’interno del frigorifero.

Una abitudine da considerare è quella di avvolgere o coprire gli alimenti per evitare che perdano umidità e sapore. Basta anche riporli in un contenitore pulito con il coperchio.

Inoltre lo abbiamo detto meglio aspettare che si raffreddino prima di riporli in frigo, ma non lasciate i vostri cibi per più di due ore fuori a temperatura ambiente, questo perché dopo due ore, vi è sicuramente un rapido aumento dei microorganismi.