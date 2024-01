Pesticidi in frutta e verdura: quali sono i cibi più colpiti? I risultati dell'indagine

La recente decisione dell’Unione Europea, che di fatto non ha approvato l’auspicato taglio all’uso dei pesticidi nelle produzioni agricole ha messo in luce il pericoloso fenomeno legato alla presenza di queste sostanze in ciò che mangiamo.

E, mentre in molti cercando di arginare il più possibile i danni, domandandosi come rimuovere i pesticidi da frutta e verdura, una nuova ricerca ci permette per fortuna di tirare un sospiro di sollievo, anche se relativamente.

Analizzando la presenza di pesticidi in frutta e verdura, l’associazione Legambiente ha infatti rilevato un calo di queste sostanze nei prodotti agricoli, rispetto all’anno precedente.

Scopriamo insieme i risultati della ricerca.

Pesticidi in frutta e verdura: i risultati della recente ricerca

Come ogni anno, Legambiente ha pubblicato i risultati della ricerca Stop pesticidi nel piatto, grazie alla quale vengono monitorati gli alimenti di origine vegetale e gli eventuali residui di pesticidi, come il temutissimo glifosato.

Lo studio ha analizzato sia alimenti coltivati in agricoltura biologica, sia provenienti da sistemi tradizionali, tenendo conto di quindici regioni.

E, anche per l’anno appena trascorso, è stata individuata la verdura più contaminata: il primo gradino del podio se lo è conquistato il peperone, seguito da pomodori, lattughe e altre verdure a foglia.

Tuttavia, per fortuna, i risultati di questa ricerca non sono del tutto negativi. Rispetto al 2022, infatti, nel 2023 è stato registrato un calo nell’utilizzo dei fitofarmaci nei prodotti destinati all’alimentazione.

Più nel dettaglio, se nel 2022, tra i campioni analizzati, la percentuale degli alimenti con residui di pesticidi era pari al 44,1%, nel 2023 tale percentuale è scesa al 39,2%.

Pesticidi in frutta e verdura: le categorie più colpite

In ogni caso, il problema dei pesticidi in frutta e verdura è ben lontano dall’essere risolto. Infatti, lo studio ha messo in luce come tracce di pesticidi, talvolta anche più di uno, siano comunque presenti nel 67,9% della frutta analizzata.

Tra la frutta più contaminata spiccano le pere, che nell’84% dei casi presentano tracce di pesticidi. Anche le pesche non sono da meno, dato che le tracce sono state trovate nell’83% dei casi.

Inoltre, considerando la frutta esotica, le comunissime banane hanno permesso di rilevare irregolarità: in queste, ma anche in campioni di kiwi e mango, sono risultati irregolari in diversi casi.

Le percentuali che riguardano la verdura sono invece nettamente migliori. Infatti, più del 68% dei campioni analizzati non presentava residui di pesticidi.

I quali non risparmiano neppure gli alimenti lavorati, dato che nel 71,21% dei cereali analizzati i limiti di residui permessi sono stati superati. Analogo discorso per il vino, che ha superato il limite di residui consentito nel 50,85% dei casi.

Ottimi risultati, invece, per l’agricoltura biologica. Dei campioni analizzati, solamente nell’1,38% dei casi sono state trovate tracce di pesticidi in frutta e verdura.

Questa piccola percentuale si spiega con l’effetto deriva: si tratta probabilmente di alimenti biologici coltivati in prossimità di altre coltivazioni non biologiche.

Le sostanze rilevate

Sebbene i dati relativi a pesticidi nella frutta e nella verdura siano migliori rispetto all’anno precedente, la situazione resta comunque allarmante.

Tra i pesticidi che sono stati rilevati nei prodotti analizzati, figurano i seguenti:

• Acetamiprid

• Boscalid

• Dimethomorph

• Fludioxonil

• Imidacloprid

• Thiacloprid

• Thiamethoxam.

A doverci allarmare è la presenza di questi ultimi tre pesticidi: si tratta infatti di sostanze attualmente non consentite. Eppure, il Thiacloprid è stato ritrovato in frutta e tè, il Thiamethoxam in un campione di caffè, mentre l’Imidacloprid è stato rilevato in alcuni campioni di agrumi.

Infine, e questo è un dato molto preoccupante, molti campioni presentano più di una traccia, e dunque diverse tipologie di pesticidi in frutta e verdura destinati all’alimentazione.

Le quali potrebbero agire in sinergia nel corpo umano, causando effetti avversi.