Pesticidi nel tè, 11 campioni su 14 contengono glifosato: cos'è e perché preoccuparsi

Una recente indagine, a cura della nota rivista Il Salvagente, ha posto sotto i riflettori la spinosa problematica dei pesticidi nel tè.

Come gli amanti di questa preziosa bevanda sapranno molti bene, di base il tè garantisce tutta una serie di benefici al nostro organismo.

Ad esempio, il tè verde rientra tra le bevande che fanno abbassare la glicemia. O ancora, il giapponese tè matcha fa dimagrire e possiede benefici innumerevoli. Eppure, la possibile presenza di pesticidi nel tè dovrebbe preoccupare i consumatori. In particolare, l’indagine ha rilevato che, in moltissimi campioni, sono presenti tracce di glifosato.

Oggi scopriremo insieme di cosa si tratta e quali sono i possibili effetti avversi causata dell’assunzione di glifosato e altri pesticidi che si trovano nel tè.

Pesticidi nel tè: i risultati della recente indagine

La nota rivista Il Salvagente ha analizzato 14 differenti tipologie di tè, appartenenti a marchi diversi, e ha emesso il suo verdetto. Dei 14 campioni esaminati, 11 tipologie presentavano tracce di pesticidi, tra cui il glifosato.

Ci preme però sottolineare, per evitare allarmismi, che in tutti i 14 campioni analizzati i livelli di pesticidi nel tè erano perfettamente a norma di legge. Nel caso del glifosato rientravano, cioè, entro i due milligrammi per chilo previsti dalla normativa.

Tuttavia, le concentrazioni di glifosato, in alcuni dei casi analizzati, coincidono con circa metà dose massima considerata sicura.

Altro dettaglio abbastanza preoccupante riguarda la presenza di tracce relative ad altre sostanze. Tra queste, insetticidi e sostanze fungicide, anche in questo caso per fortuna sempre al di sotto dei limiti consentiti dalla normativa. Non mancano, però, le tracce di pesticidi vietati dall’UE a partire dal 2022.

La ragione dietro l’utilizzo di questi prodotti è presto spiegata: il tè deve essere coltivato in clima umido ma caldo. Un clima che è favorevole non solo per la crescita rigogliosa della pianta, ma anche per lo sviluppo di diverse tipologie di funghi. Inoltre, si tratta di un ambiente ottimo anche per gli insetti.

Dunque, l’uso di pesticidi, fungicidi e insetticidi rappresenta la norma nelle piantagioni.

Pesticidi nel tè: quali sono le marche analizzate

Come abbiamo già anticipato, i pesticidi nel tè sono stati rilevati in ben 11 campioni su 14. E, seppur al di sotto dei livelli consentiti, tra le marche che presentano maggiori quantitativi di glifosato spiccano Taylor, Esselunga e PAM.

All’interno dell’English Breakfast del brand Taylor sono stati trovati valori di glifosato pari a 0,996 mg per chilogrammo. Per quanto riguarda il tè Esselunga, il valore per chilogrammo è pari a 0,883 mg. All’interno del tè PAM, infine, sono stati trovati 0,724 mg di glifosato per chilogrammo.

Quello appena analizzato è solamente il podio dei brand, ma tracce di pesticidi nel tè sono state riscontrate praticamente in quasi tutti i marchi analizzati. Solamente tre brand hanno dunque superato il test.

Quali sono le conseguenze del glifosato?

Ma quai sono le conseguenze dei pesticidi nel tè? E quali i rischi per la salute umana?

Concentrandoci soprattutto sul glifosato, nelle ultime settimane questa sostanza è stata al centro di un acceso dibattito. Questo erbicida, utilissimo per eliminare le piante infestanti che minacciano le piantagioni, è stato classificato dall’AIRC come possibile cancerogeno.

Diversi test di laboratorio hanno infatti dimostrato che questa sostanza, se somministrata ai ratti, ha effetti cancerogeni. Non c’è però accordo tra la comunità scientifica, e lo studio citato è stato ritrattato dopo la sua pubblicazione.

Resta comunque confermato che la IARC di Lione ha ufficialmente inserito il glifosato nella categoria 2A, quella che indica gli elementi probabilmente cancerogeni.

Nonostante questo, purtroppo, recentemente la Commissione UE ha esteso la possibilità di utilizzare il glifosato per un ulteriore decennio. Il glifosato continuerà dunque ad essere utilizzato, e non solo nelle piantagioni. Questa sostanza viene infatti utilizzata in città per eliminare le erbe e le piante infestanti dal manto stradale e dal tessuto ferroviario.