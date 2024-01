Anche a tavola è possibile scaldarsi: ecco i 5 migliori piatti invernali da provare subito

Le verdure rimangono le grandi protagoniste della tavola sia in inverno sia in estate. Ricche di vitamine e proprietà arricchiscono i pasti e rafforzano il nostro corpo. D'inverno, in particolare, è importante seguire la stagionalità delle verdure, che apportano nutrienti al nostro corpo. Ma quali sono i migliori piatti caldi invernali? Quali sono gli alimenti da prediligere e quali sono le ricette per prepararli?

Ecco a seguire un’utile lista della spesa per non dimenticare nulla di importante al supermercato e le migliori ricette sia per primi sia secondi piatti caldi invernali.

Quali piatti caldi si mangiano quando fa freddo?

Gli alimenti che giornalmente si portano a tavola sono pesce e carne, uova, legumi e un po’ di latticini. Come si è detto, le verdure non possono assolutamente mancare nella nostra dieta e devono costituire la parte principale del pasto.

Le verdure che bisogna scegliere al supermercato sono quelle di stagione: oltre a essere ricche delle vitamine che ci servono, sono anche quelle meno care. Insomma, sono la scelta giusta per chi ha sempre un occhio di riguardo per il portafoglio (che di questi tempi è più che necessario).

Lo sai che ci sono alcuni alimenti considerati miracolosi per l'inverno, perché fanno sentire meno freddo? Quando le temperature si abbassano, viene naturale prediligere le verdure cotte rispetto alle fresche, che si trovano spesso nelle insalate estive. Ecco dunque cosa non può mancare nella lista della spesa:

• cavoli di ogni genere

• broccoli

• verza

• rape

• radicchio

• cicoria

• carciofi

• finocchi

• zucca

Si tratta di ortaggi rinomati per le loro proprietà benefiche. I carciofi, per esempio, sono preziosi per la secrezione biliare e abbassano il livello di colesterolo.

La zucca, più dolce rispetto alle altre verdure, è importante in quanto ricca di antiossidanti, che abbassano il rischio di malattie croniche. Pur essendo un ortaggio tipico autunnale, si conserva molto bene per mesi, quindi si può considerare una verdura di stagione anche in inverno.

Da non dimenticare in tavola ovviamente anche la frutta. In inverno, arance e agrumi in genere sono da prediligere, così come i kiwi. Per un ottimo dessert dopo cena, si può mangiare un caco al cucchiaio oppure una mela cotta al microonde per quattro minuti, alla quale aggiungere - a piacere - po’ di cannella.

Ricette dei migliori primi piatti invernali caldi

La regola aurea in cucina è non buttare via mai nulla. Anche un po’ di pasta avanzata diventa una frittata per la cena dei più piccoli oppure per il pranzo al lavoro del giorno seguente.

Ecco alcune ricette che possono aiutare a tenerci caldi durante il freddo invernale.

1. Brodo di ogni genere

Il brodo è il piatto invernale per eccellenza, che non può mai mancare sulla nostra tavola. Ottimo un brodo vegetale, preparato con patate, carote, cipolla e sedano (chi preferisce può aggiungere qualche pomodorino datterino per dare colore e sapore). Ancora più buono, per molti, è quello di carne.

Il bollito che si ricava dal brodo di carne può essere mangiato a a parte, magari accompagnato da una deliziosa salsa verde realizzata con il prezzemolo o dalla classica mostarda.

2. Zuppe e vellutate

Per mangiare le verdure in modo diverso perché non cucinare zuppe e vellutate? Ci sono tantissime ricette facili e veloci da preparare: le vellutate possono essere realizzate con diverse verdure, come zucca, patate e porri.

Le zuppe spesso vengono vendute sfuse al mercato, o al supermercato, e contribuiscono anche all'apporto di legumi nella nostra dieta.

3. Il risotto

Ovviamente, il risotto è sempre protagonista e risolve in maniera agevole sia la cena sia il pranzo. Si prepara in una ventina di minuti e può essere cucinato con tantissime verdure di stagione: risotto alla zucca, risotto con la trevisana, risotto con piselli e prosciutto, solo per citarne alcuni.

4. Pasta e broccoli

Un primo piatto veloce da preparare e buonissimo, che consigliamo vivamente, è la pasta con i broccoli, che piace anche ai bambini. L’importante è che sia cremosa, come insegna la tradizione pugliese, perché il broccolo va messo nell’acqua di cottura insieme alla pasta.

Poi si scola e si salta in padella con olio, aglio e un filetto di acciuga.

5. Secondo di pesce o di carne

Una ricetta buonissima e molto veloce da preparare è a base di carne. Si preparano degli straccetti di vitello o di pollo infarinati, come si fa normalmente per la scaloppina.

A questo piatto si abbinano dei carciofi, che possono anche essere tagliati in maniera molto sottile e conditi con olio e limone. Se gradito, si può aggiungere un pizzico di pepe.

Tra i pesci invernali più amati e semplici da cucinare anche al forno, vale la pena scoprire le ricette a base di calamaretti, rombi, sardine, scorfani, seppie, ricciole, saraghi, pesci San Pietro, polpi, sgombri e tantissimi altri.