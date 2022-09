Quali piatti tipici assaggiare durante una vacanza in Svizzera? In questa guida alla gastronomia elvetica, ecco le pietanze tradizionali e le svariate specialità regionali della piccola nazione tra le Alpi.

Cosa mangiare nel corso di un weekend o una vacanza in Svizzera? Certamente i piatti tipici che ci vengono in mente ad una prima analisi farebbero credere che la cucina svizzera sia facilmente riassumibile in decine di tipologie di formaggi. E, naturalmente, di cioccolato.

Scopriremo in questo articolo, invece, che le proposte di piatti svizzeri sono piuttosto ampie. Vediamo come trasformare la nostra vacanza in un'eccellente esperienza gastronomica.

I piatti tipici della cucina svizzera: ecco cosa non dovresti perderti

La cosa interessante della Svizzera è che, pur essendo una terra relativamente piccola, ha specialità culinarie che variano di regione in regione. Il motivo è da ricondursi al fatto che si tratta di una terra di confine: ecco quindi che anche la cucina svizzera subirà influenze francesi, tedesche e anche italiane.

Ecco i piatti tipici che sono comuni a tutto il territorio svizzero (nel corso dell'articolo vedremo anche le specialità regionali).

la Fonduta di Formaggio

Ovviamente non potevamo non cominciare dal piatto simbolo della tradizione svizzera.

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non si tratta semplicemente di formaggio fuso. Infatti, nel formaggio si intingono dei pezzi di pane tramite una sorta di forchetta allungata. Per servire la fonduta si utilizza la caratteristica pentola Caquelon in ceramica.

i Rösti

Si tratta di un piatto a base di patate, originariamente consumato dagli abitanti di Berna per colazione. Oggi è talmente famoso da essere considerato un piatto nazionale da consumarsi come contorno.

I rösti sono preparati con patate grattugiate (spesso crude) mescolate con burro o olio, o in alternativa grattugiate e poi fritte. Si creano poi delle frittelle dal diametro di 5-20 cm e alte circa 1-2 cm.

Normalmente si usano solo patate, ma a volte si aggiungono anche altri ingredienti come erbe aromatiche, pancetta, cipolle, formaggio o addirittura mele.

gli Älplermagronen

I "maccheroni alpini". Questa ricetta arrivò in Svizzera grazie ai lavoratori italiani impegnati nella costruzione del Tunnel del Gottardo. Essi infatti portarono con loro la ricetta della pasta, che venne leggermente modificata dagli Svizzeri con l'aggiunta delle uova.

Questa pasta (nella forma di penne o maccheroni) viene cotta insieme alle patate, rispettando i tempi di cottura di entrambi. Al termine si aggiunge una crema fatta con panna, cipolle e formaggio.

Tradizionalmente, questo piatto tipico svizzero si accompagna alla salsa di mele.

la Raclette

Questo piatto tradizionale svizzero è a base del formaggio da cui prende il nome. Si taglia a metà la forma di formaggio e la si scalda sul fuoco. Quando lo strato superiore inizia a cedere lo si raschia e lo si pone sul piatto (racler in francese significa, per l'appunto, raschiare).

Normalmente si serve questo piatto con patate al cartoccio e sottaceti, soprattutto cetriolini. La tradizione vuole che mangiando questo piatto non si possa bere acqua, e quindi di solito lo si associa a the caldo, bevande calde o vino bianco Fendant.

i Birchermüesli

Viene normalmente consumato per colazione, ma talvolta anche come piatto unico.

Pare sia stato inventato da un medico nutrizionista svizzero, tale Max Bircher, più di 100 anni fa. Durante una sua escursione in montagna, una famiglia di contadini e pastori gli fece assaggiare il semplice pasto che stavano mangiando: del latte con dei cereali, noci e bacche schiacchiati all'interno.

Oggi il Birchermüesli viene prodotto con latte condensato, limone, fiocchi d'avena, mele grattugiate, nocciole oppure mandorle.

E ora siamo pronti a conoscere alcune delle più note varietà regionali.

Piatti tipici della Svizzera francese o Romanda

Da queste parti si mangiano i saucissons, ovvero salsicce di carne di maiale che vengono adagiate su un piatto di verdure.

Da questa zona proviene anche una torta alle verdure chiamata Cholera, ma anche diversi piatti a base di pesce, tra i quali i coregoni, eglefino e trote.

Dal Cantone di Friburgo si consumano il Dessert Gâteau du Vully (un dessert a base di latte, doppia panna, burro e cannella) e la Moutarde de Bénichon (una specie di senape dolcissima), ma anche la Cuchole (pane allo zafferano).

Ricette tipiche del Cantone di Berna

Da qui proviene il Berner Platte, a base di salsicce, lingua affumicata di maiale, carne di manzo, lardo affumicato e numerosi altri pezzi di carne.

Il Lebkuchen, il classico pan di zenzero, ha una variante tutta bernese. I Lebkuchen alle nocciole, infatti, non contengono per esempio miele, o ne contengono pochissimo, e di spezie generalmente viene utilizzata solo la cannella.

Come dolce, infine, qui sono molto apprezzate le Meringues servite con molta panna montata.

La cucina tipica della zona di Zurigo

Il Zürcher Geschnetzelte è un piatto a base di carne di vitello, a volta anche rognone e champignons, che viene proposto su panna e Rösti.

Gli Hüppen, della famiglia dei Wafer, sono dolci a forma di tubo con un ripieno di cioccolato. Anche gli Offleten sono un dolce realizzato con cialde, da gustare soprattutto caldi.

La torta al Kirsch di Zugo è invece un dolce composto da un biscotto imbevuto nel kirsch disposto tra due dischi friabili. Tra i vari strati si interpone una generosa dose di crema al burro.

Piatti tradizionali del Canton Ticino

Da questa zona di Svizzera proviene la deliziosa polenta preparata con molto formaggio e servita come piatto principale o come contorno.

Di queste parti sono anche i Marroni (le castagne) che vengono arrostite e vendute calde per strada, oppure cotte e zuccherate e quindi pressate fino a raggiungere la forma di spaghetti.

La Svizzera è geograficamente una piccola nazione tra le Alpi, ma tra le bellezze naturalistiche quali i laghi e le montagne, cittadine ricche di cultura e storia e, come abbiamo appena visto, l'ampissima offerta culinaria delle regioni elvetiche, il successo per una bellissima vacanza è assicurato.