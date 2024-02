Sanremo, cosa mangiare nella settimana del Festival: i piatti tipici della città dei fiori

Come ogni anno, l'appuntamento col Festival di Sanremo è un momento immancabile nel calendario degli italiani e c'è anche chi non ha rinunciato a una visita nella città dei fiori, che durante la kermesse musicale più amata del belpaese si anima ed è un continuo fermento. Se hai in programma qualche giorno a Sanremo, non rinunciare ai suoi piatti tipici.

Oltre alla musica infatti, protagonisti della settimana sanremese sono i famosi fiori, lo splendido paesaggio marino della città ligure e le specialità gastronomiche da scoprire e gustare. Quindi, se ancora non sai cosa mangiare, ecco tutto quello che devi sapere...

I piatti tipici di Sanremo: le specialità di mare

Tra i piatti tipici di una città marittima come Sanremo non possono mancare le specialità di mare. Scopriamo quali sono le 4 pietanze peculiari.

1. Sardenaira

Al primo posto della lista dei piatti caratteristici di una città ligure non poteva che esserci la focaccia. A Sanremo viene preparata in un modo unico e prende il nome di Sardenaira.

Ecco i condimenti principali:

• pomodoro

• acciughe

• olive taggiasche

• capperi

• aglio

2. Buridda

La buridda, letteralmente "pesce a tocchetti", è una zuppa di pesce per la quale vengono solitamente usati:

• stoccafisso

• palombo

• moscardini

• triglie con aggiunta di capperi, olio di oliva, pinoli e funghi.

3. Stoccafisso brandacujun

Altra pietanza di pesce imperdibile è lo stoccafisso brandacujun, che deriva dalla tradizione marinaresca. Secondo quest'ultima, infatti, i pescatori cucinavano gli ingredienti, mescolandoli seguendo l'ondeggiare del mare.

Insieme al pesce in casseruola vengono aggiunte patate e olive taggiasche. Viene proposto come una crema spalmabile da mangiare a inizio pasto.

4. Gambero rosso di Sanremo

Una chicca, quando pescata, è sicuramente il gambero rosso di Sanremo, noto per il suo sapore intenso e per la sua delicatezza. Può essere consumato in molti modi:

• crudo

• cucinato al sale

• appena scottato

Questo crostaceo è così chiamato perché può essere pescato esclusivamente nelle acque della Città dei Fiori.

Specialità gastronomiche di terra a Sanremo

Nella città affacciata sul mare, non mancano comunque specialità di terra. Non ci resta che scoprire quali sono.

1. Pansoti ripieni

I tipici pansoti ripieni di borragine sono uno dei piatti più saporiti e apprezzati. Si tratta di una pasta fresca ripiena di un'erba commestibile simile agli spinaci, condita solitamente con l'immancabile pesto.

Lo stesso pesto è imperdibile come condimento anche di vari formati di pasta, ma i più caratteristici della zona sono le trofie e le trenette, simili alle linguine.

2. Coniglio alla sanremese

Un secondo piatto di terra della città dei fiori è il coniglio alla sanremese, tradizionalmente preparato con:

• olive taggiasche

• noci

• cipolle

• aromi

• Vermentino ad innaffiare

I dolci tipici della città di Sanremo

Menzione speciale va dedicata ai dolci, amati da grandi e piccoli. Ecco quali sono i 2 principali.

1. Baci di Sanremo

I Baci di Sanremo sono due biscotti a base di pasta di nocciole tenuti insieme da una deliziosa mousse al cioccolato.

2. Torta de Ciavai

Sembra un nome misterioso, ma è una torta molto conosciuta nella zona ligure. Si tratta di una torta semifreddo molto ricca e composta da:

• panna, che ricopre la torta

• zabaione per la farcitura

• amaretti sbriciolati

• briciole di Pan di Spagna

• lingue di gatto

