Una semplice guida per preparare un pic-nic alternativo, romantico e light, per pranzare fuori casa nei giorni non lavorativi ed evitare il classico ristorante.

La bella stagione e il caldo ci porta tutti a fuggire dalla grande metropoli per rifugiarsi in luoghi bucolici. Un prato verde, brezza collinare, alberi frondosi e magari anche un ruscello: quale luogo migliore per trascorrere una giornata in famiglia o con gli amici.

Un modo per risparmiare sul cibo durante una gita fuori porta è sicuramente quello di organizzare un pic-nic. Un’idea molto romantica quella di mangiare all’aria aperta, ma richiede un minimo di organizzazione. Il pic-nic deve essere organizzato al meglio affinché non diventi un fiasco totale, se non una tortura. Ha bisogno di diversi accorgimenti che noi abbiamo raccolto nella nostra piccola guida a riguardo.

Cosa preparare da mangiare per un pic-nic di primavera

Si può anche decidere di andare a fare un pic nic con dei cibi caldi, ma dovreste portarvi dietro troppe cose, compreso un fornelletto a gas per scaldare eventuali manicaretti. L’idea è di cucinare tutto prima per poi spizzicare con le dita dei gustosi finger food. Non serviranno neanche dei piatti a quel punto, basterà tagliare ogni cosa in piccole porzioni da mangiare al volo. Ecco qualche esempio:

Torta salata con zucca e patate

Torta salata con speck, patate e formaggio

Torta salata con pomodori e stracchino

Torta pasqualina

Torta salata ricotta e spinaci

Tramezzini di focaccia farciti

Frittata di zucchine

Ecco alcune proposte per un pic-nic sulla spiaggia

Se proprio non riesci a fare a meno di insalate neanche quando sei al mare, ecco alcune ricette facili, fresche e veloci che possono venirti incontro per il tuo pic nic. Alcune opzioni sono adatte anche per i vegani.

Cous cous vegetariano con curcuma

Insalata di riso

Pasta fredda con tonno e olive nere

Insalata di ceci e tonno

Fagioli borlotti con mais e sgombro

Insalata di quinoa con verdure

Insalata di pollo con verdure

Insalata di patate e salmone affumicato

Pic-nic e dolci: alcune ricette con la nutella per la gioia dei bambini

C’è chi non riesce a fare a meno di finire il pasto con un dolcetto, meglio se al cioccolato. Per evitare che vadano a male per il troppo caldo, i dolci saranno tutti secchi, ma con un cuore tenero come la Nutella. Alcuni di questi biscotti esistono in diverse varianti, per venire incontro a tutti quelli che non mangiano crema di nocciole, perché allergici o perché proprio non piace. E a voi, piace la Nutella?

Fagottini di sfoglia con Nutella

Tartufini Nutella e cocco

Biscotti alle carote a forma di smile

Cookies integrali con gocce di cioccolato

Biscotti di pasta frolla a forma di fiore

Torciglioni di pasta sfoglia alla Nutella

Ecco cosa serve per poter fare un pic-nic confortevole

Ma il pic-nic non è soltanto il cibo che ti porti ma anche come decidi di rendere comodo un pranzo o una cena su un telo sull’erba.