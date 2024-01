World Pizza Day, perché si festeggia il 17 gennaio? Origini e curiosità

Ogni anno il 17 gennaio si festeggia il World Pizza Day, una giornata interamente dedicata a una delle migliori eccellenze italiane: ma perché si chiama così? Istituita nel 1984 da un gruppo di pizzaioli napoletani, questa giornata è dedicata anche a Sant'Antonio Abate, l'eremita del III secolo che rinunciò alle sue ricchezze per dedicare la sua vita agli altri.

Ecco quali sono le origini del World Pizza Day, perché si chiama così e perché si festeggia il 17 gennaio.

World Pizza Day: perché si festeggia il 17 gennaio?

Il 17 gennaio è il World Pizza Day, ma anche la giornata di Sant'Antonio Abate, il patrono e protettore dei pizzaioli: secondo la leggenda, fu proprio lui a donare il fuoco agli uomini per tenerli al caldo, dopo averlo rubato all'inferno. Per questo motivo il santo è associato a tutte quelle professioni che sfruttano il fuoco: oltre ai pizzaioli, anche i fornai e i pompieri.

Ecco quindi l'associazione del World Pizza Day al 17 gennaio, giornata dedicata a Sant'Antonio Abate.

In occasione di questa giornata, mentre contadini e cittadini portano i loro animali nelle piazze per farli benedire, in diverse regioni del meridione si è soliti accendere il fuoco in onore di Sant'Antonio Abate.

Nel Salento questa tradizione viene chiamata “focare”, mentre a Napoli si accendono i “fucarazzi": si spera che questi falò possano portare fortuna per l'anno appena iniziato.

Non a caso, inoltre, i pizzaioli napoletani sono soliti prendersi mezza giornata libera il 17 gennaio di ogni anno.

Le origini del Pizza Day

Nel 1984 un gruppo di pizzaioli napoletani decisero di dedicare una giornata alla celebrazione della Pizza, per promuoverla in tutto il mondo.

Solo nel 2018, però, l'Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) e il suo presidente Antonio Pace riconobbero il World Pizza Day, una giornata riconosciuta in tutto il mondo come la giornata della celebrazione della pizza napoletana.

Tutto questo è avvenuto immediatamente dopo il riconoscimento dell'arte dei pizzaioli napoletani come patrimonio immateriale dell'Umanità,

Alcune curiosità sulla pizza napoletana

La pizza risulta uno dei prodotti da forno più consumati non solo in Italia, ma in tutto il mondo: ogni anno ne vengono consumati intorno ai 13 kg pro capite negli Sttti Uniti, a fronte di un consumo annuo pro capite in Italia di “soli” 8kg.

Le origini della pizza sono molto antiche e si fanno risalire al IX secolo, quando a Napoli era considerata un cibo povero realizzato utilizzando ingredienti semplici e facilmente reperibili.

Quali sono le pizze più amate dagli italiani

Quali sono le pizze più amate dagli italiani? Dopo aver stilato la classifica delle pizze più strane al mondo, scopriamo quali sono i gusti preferiti degli italiani.

La Margherita è sicuramente la pizza più amata dagli italiani, sia nella versione semplice con fior di latte, sia nella sua versione tradizionale con mozzarella di bufala (detta anche Bufalina).

Molto apprezzata anche la margherita con prosciutto e funghi e a seguire la capricciosa, la diavola con salame piccante, la margherita con tonno (con o senza cipolla) e la Biancaneve, che è una pizza bianca senza pomodoro.

Tre le pizze più particolari che si possono assaggiare nel mondo, oltre alla pizza con l'ananas (negli Stati Uniti, ma ad oggi anche in Italia), c'è la pizza con il canguro (da assaggiare in Australia) e la pizza con il serpente.