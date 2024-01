Dove è nata la pizza? Se pensi abbia origine a Napoli ti sbagli di grosso: ecco la verità

Simbolo d'eccellenza della gastronomia italiana, apprezzata in tutto il mondo, recentemente si è scoperto che la sua origine non è proprio quella che pensi.

La storia della pizza è molto lunga, per questo non è semplice risalire al suo inventore: è sicuramente un prodotto realizzato in gran parte del bacino del Mediterraneo, ma le sue origini sono confuse e con molte variazioni, a seconda del territorio e del luogo. Cerchiamo quindi di fare un po' di chiarezza: ecco dove è nata davvero la pizza.

L'origine della pizza a Pompei

Sembra che in Campania si mangi pizza da oltre 2000 anni e a provarlo è stata una recente scoperta nel Parco Archeologico di Pompei: un bellissimo affresco situato sul muro di un edificio.

Nell'affresco è possibile individuare il famoso piatto della cultura culinaria italiana, accanto a un bicchiere di vino. È ovvio che la pizza raffigurata non è la stessa che conosciamo noi: gli ingredienti principali ancora non erano presenti. Colombo non aveva ancora importato il pomodoro dall'America e la mozzarella non era stata ancora inventata.

Gli archeologi parlano di una "focaccia" di forma piatta (un classico impasto di acqua e farina), che funge da contenitore per dei frutti: un melograno e, probabilmente, un dattero.

Immagini di questo tipo sono comuni nell'iconografia pompeiana: si chiamano "xenia" e raccontano di doni che venivano serviti agli ospiti o alle divinità, secondo una tradizione greca. Sembra infatti che questa "pizza" venisse mangiata durante i riti, dopo aver consumato la frutta posizionata al di sopra.

Ad avvalorare la tesi, il fatto che l'edificio su cui si trova l'affresco sia l'atrio di una casa, che è collocata accanto a un panettiere.

Ecco qual è la pizza più antica

Se vuoi conoscere la storia della pizza, è d'obbligo fare un tuffo nel passato... Come confermato dalla scoperta dell'affresco pompeiano, quel piatto sfizioso che piace proprio a tutti sembra avere origine in epoca romana.

Nell'antica Roma i contadini, dopo aver appreso come coltivare i diversi tipi di farro all'epoca conosciuti, iniziarono a macinare i chicchi di frumento creando quella che per noi oggi è la farina.

Proseguirono poi unendo la farina con acqua, erbe aromatiche e sale. Il lievito ancora non veniva impiegato. L'impasto ottenuto veniva poi staso come una focaccia, da una forma più allungata che tonda, tipica della pizza.

A questo punto veniva messa a cuocere nel focolare, al calore della cenere: si tratta di una versione rudimentale e povera della pinsa, la grande specialità che oggi si può gustare a Roma e che si può definire a tutti gli effetti l'antenata della pizza.

Allora chi ha inventato la pizza?

La pizza come la conosciamo noi, tuttavia, ha origini ben più recenti rispetto all'epoca romana. Bisogna aspettare il Cinquecento, forse il Seicento, dopo l'importazione del pomodoro dalle Americhe.

Nasce quindi l'antenato della pizza nel Regno di Napoli, prima chiamata “mastunicola”, una versione napoletana preparata con strutto, pepe, formaggio e foglie di basilico, alla quale si è poi aggiunta la variante con “cecinelli”, preparata con il pesce.

Nel Settecento, visto che era facile da preparare, saporita ed economica, questa pizza riscosse così tanto successo che tutti i forni della città iniziarono a produrne grandi quantità.