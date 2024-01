La pizza fa ingrassare? Ecco 5 falsi miti sulla pizza che devi assolutamente sapere

All'estero il nostro piatto più famoso è certamente la pizza. È un cibo molto amato, non solo in Italia, capace di unire i gusti di grandi e piccoli, personalizzabile con qualsiasi ingrediente. La sua ricetta viene reinterpretata ovunque e come tutti i protagonisti di grande successo, anche la pizza si porta dietro alcuni falsi miti. Vediamo allora quali sono i 5 falsi miti più diffusi sulla pizza, per gustare questo piatto meraviglioso con ancora più consapevolezza (e senza porsi troppi limiti, perché si sa... Uno sfizio di tanto in tanto è concesso).

I falsi miti da sfatare sulla pizza

Tra le moltissime credenze che sono state attribuite alla pizza nel corso degli anni, alcune sono il frutto di verità ormai sorpassate, mentre altre, è innegabile, sono il prodotto di un certo snobismo e senso di superiorità.

Ecco dunque quali sono le leggende metropolitane più famose che coinvolgono il piatto più amato da italiani e non solo.

1. La pizza è buona solo a Napoli

Che la pizza di Napoli sia la più buona del mondo, purtroppo o per fortuna, non corrisponde a verità, almeno a leggere le ultime classifiche, che vedono anche Caserta al primo posto. Inoltre, da anni ormai i pizzaioli di tutta Italia e non solo possono vantare un'ottima competenza e professionalità, al pari almeno di quelli napoletani.

Napoli ha sicuramente contribuito a rendere grande il mito del piatto italiano, visto che è considerato il luogo di origine della classica pizza, per come la si conosce oggi (perché la verità è ben diversa...).

2. La pizza fa ingrassare

Falso, la pizza di per sé non fa ingrassare, anche se ovviamente molto dipende dalla farcitura. La pizza italiana è parte integrante della dieta mediterranea, e - a livello di calorie - non è troppo diversa da un bel piatto di pasta. Se ci si pesa subito dopo aver mangiato una margherita, infatti, si può leggere fino a un kg in più, ma è solo frutto dei liquidi accumulati temporaneamente, non un vero aumento di peso.

Il gonfiore, inoltre, spesso non è causato dalla pizza in sé, ma può essere generato dai condimenti troppo ricchi o dagli accostamenti con bevande gassate e zuccherate.

3. Se non è cotta nel fuoco a legna non è una vera pizza

Anche questa è una frase sentita molto spesso, che però sembra smentita dalle ultime tendenze.

Il forno elettrico è infatti più sostenibile e soprattutto garantisce una cottura più uniforme, senza il retrogusto bruciato che, anche se ad alcuni può apparire caratteristico, è in realtà frutto di errori di cottura.

4. La pizza al carbone vegetale è più digeribile

Questo da un lato è vero, in quanto il carbone vegetale (cha dà il caratteristico colore nero alla pizza) assorbe le sostanze dall'intestino, rendendo la pizza più digeribile. Tuttavia, non rilascia le sostanze nutritive.

La pizza nera al carbone vegetale trattiene i gas che si sviluppano dalla fermentazione durante la digestione, limitando i gonfiori soprattutto nei soggetti che soffrono di intolleranza al glutine, ma non migliora la digestione dell'alimento.

5. La pizza vera è quella napoletana

Ormai, anche la pizza romana ha guadagnato una bella fetta di consumatori, così come la pizza a canotto risulta particolarmente diffusa.

Tuttavia, vale la pena di ricordare che recentemente l'Unione europea ha stabilito una serie di standard senza i quali non è possibile parlare di pizza napoletana.

La festa della pizza e del suo patrono Sant'Antonio

Una ricorrenza molto amata del mese di gennaio è la festa della pizza, che si celebra da anni ogni 17 gennaio: in questa occasione si celebra il giorno della pizza, chiamato World Pizza Day. La ragione è legata a Sant'Antonio, celebrato proprio il 17 gennaio, e protettore dei pizzaioli.

Sant'Antonio è infatti descritto come il nemico del demonio, contro il quale lottò nonostante le numerose tentazioni: proprio per questo, è il protettore di chi è a contatto con il fuoco (dell'inferno e delle passioni), fra cui i pizzaioli.

Fino al 1925, in suo onore, a Napoli era tradizione chiudere le pizzerie mezza giornata ed è per questo che ancora oggi si celebra il World Pizza Day, un'occasione per ricordare il gusto autentico e genuino della pizza, ma anche per provare a conoscere nuove, fantasiose, varianti.

Insomma, sia per gli amanti della classica margherita sia per chi non può rinunciare a combinazioni meno ortodosse, la giornata mondiale della pizza è una festa (e una scusa) a cui è impossibile rinunciare. D'altronde si sa che c'è sempre una buona occasione per guil piatto italiano per eccellenza.