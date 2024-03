TheFork, il secondo posto della classifica Top 100 va ad una pizzeria "inclusiva"

The Fork ha stilato la classifica dei 100 ristoranti più apprezzati in Italia. Su una lista di oltre 20.000 ristoranti, il secondo posto è andato ad una pizzeria "inclusiva", elogiata anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

PizzAut conquista il secondo posto della classifica TheFork

Una grande soddisfazione, ottenuta in soli 8 anni di attività. Stiamo parlando del secondo posto nella Top 100 di TheFork conquistato da PizzAut. Su oltre 20 mila ristoranti, l'attività aperta da Nico Acampora nel 2016 è riuscita ad affermarsi come il secondo miglior locale d'Italia. E pensare che, all'inizio della sua impresa, alcuni finanziatori avevano definito il suo progetto la "pazzia di un padre che non si arrende alla disabilità di un figlio".

Oggi la soddisfazione ottenuta con il secondo posto della classifica di TheFork è enorme, anche perché la Top 100 si basa sulle recensioni dei clienti. PizzAut, è bene sottolinearlo, è la prima pizzeria gestita da persone autistiche e oggi conta due ristoranti/pizzeria, uno a Milano e l'altro a Monza, e due Food Truck, mezzi itineranti con i quali si animano eventi aziendali e di piazza. Acampora, via social, ha dichiarato:

È davvero incredibile. PizzAut è nella Classifica Top 10 dei ristoranti più apprezzati in Italia. The Fork ha stilato la classifica dei 100 ristoranti più apprezzati in Italia su gli oltre 20.000 ristoranti che segue. Con nostra grande sorpresa PizzaAut si è classificata al secondo posto. Ragazzi al secondo posto...secondo posto, secondo posto su 20.000 ristoranti.

TheFork: PizzAut supera ristoranti famosi e stellati

Nico Acampora non sta nella pelle per il secondo posto conquistato da PizzAut nella classifica di TheFork, anche perché i 'suoi' ragazzi sono riusciti a superare ristoranti famosissimi e stellati. Ha dichiarato:

PizzAut è davanti a ristoranti famosissimi, stellati e rinomati. La classifica è fatta attraverso le recensioni dei clienti... e quindi un grazie gigante a tutti voi che venite a mangiare la Pizza Più Buona della Galassia Conosciuta (così i suoi ragazzi definiscono la pizza di PizzAut, ndr). Secondi su 20.000 è un risultato straordinario soprattutto per un ristorante che non dovrebbe esistere, "perché Acampora lei è il solito padre frustrato che si inventa progetti irrealizzabili". Il merito è tutto dei meravigliosi professionisti Aut che vi lavorano: camerieri, pizzaioli, cuochi e barman che hanno imparato un mestiere e lo hanno imparato bene... Sono Orgoglioso e fiero di aver costruito per i miei ragazzi un Futuro Diverso da quello a cui il destino sembrava averli obbligati. Grazie ai ragazzi di PizzAut, grazie ai volontari, ai miei collaboratori. Grazie a tutti i genitori che si impegnano quotidianamente (Enrico, Giulio, Stefania, Marzia, Giancarlo, Antonella e tutti quelli che non scrivo solo per questioni di spazio). Felice di essere Frustrato.

PizzAut è nata nel 2016, su idea di Nico Acampora. L'uomo, padre di un bambino autistico, e altri genitori come lui hanno provato a dare un futuro diverso a questi ragazzi e, ad oggi, possiamo dire che ci sono riusciti.