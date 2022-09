Una nota marca di pizzoccheri è sotto controllo da parte degli organi preposti. Il motivo? C'è un alto rischio di allergeni. Ecco cosa sono e come mai sono pericolosi per il corpo umano.

I pizzoccheri sono un tipo di pasta che si prepara con un impasto formato da farina di grano saraceno e altri tipi di farina. Quelli della Valtellina hanno conquistato la denominazione IGP. Essendo un prodotto tipico della Regione Lombardia, per chi desidera mangiarli alcune aziende hanno adoperato una soluzione in banco frigo per poterli mettere a disposizione freschi in tutta Italia.

Ma, arriva una cattiva notizia per gli amanti dei pizzoccheri. Il sito ufficiale messo a disposizione dal Ministero della salute ha diramato un nuovo avviso in cui ha comunicato ai consumatori di aver ritirato dal mercato alcuni lotti di pizzoccheri della marca Viva la mamma.

Il motivo risiede nel fatto che c’è un alto rischio di trovare allergeni non dichiarati. In particolare, si riscontra la presenza dell’allergene lupino che non è dichiarato sull’etichetta nel retro della confezione. Pertanto, i soggetti allergici a questa sostanza non possono consumare il prodotto. Per chi non è allergico, invece, non c’è nessun rischio per la salute.

Il problema, quindi, consiste nella mancata informazione al consumatore della presenza dell’allergene. Per legge, infatti, deve essere specificato tutto nel dettaglio in modo tale che il consumatore finale abbia ben in mente cosa poter scegliere e cosa no in base alle sue patologie e allergie.

I lotti di pizzoccheri tolti dal commercio

I lotti coinvolti e indicati sul sito del Ministero della Salute sono i seguenti:

R652221019, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 ottobre 2022 presenti nella confezione da 300 grammi

R672221005, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 ottobre 2022 presenti nella confezione da 300 grammi

